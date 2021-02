Oroscopo del giorno, 15 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

In aumento la popolarità per il segno dello Scorpione

Curiosi di conoscere l’andamento di questo inizio settimana secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione del lunedì delle stelle segno per segno.

Ariete: oggi è probabile che un investimento fatto temo fa vi faccia guadagnare. È probabile che buone idee e uno spirito intraprendente vi aiutino a rimanere in lizza sul fronte professionale.

Toro: per alcuni Toro è in programma un viaggio fuori città. Qualcosa che avete ottenuto sul fronte lavorativo potrebbe farvi sentire molto soddisfatti.

Gemelli: durante la giornata di oggi è probabile che voi siate molto ricercati sul fronte sociale. Ottime notizie in arrivo in amore.

Cancro: oggi giornata proficua sul lavoro. E’ probabile che voi facciate buoni progressi in qualunque cosa vi sia stata assegnata.

Leone: secondo le stelle un cambiamento nel vostro stile di vita non potrà che farvi bene. Alcuni di voi potrebbero voler cambiare residenza acquisendo proprietà aggiuntive.

Vergine: oggi la vostra preoccupazione nei confronti degli altri è probabile che aumenti la vostra immagine sociale. Siete presi dal lavoro, è probabile che l’amore possa risentirne.

Oroscopo del giorno, 15 Febbraio

Bilancia: oggi per voi della Bilancia sarà una giornata meravigliosa in cui potrete contare su qualcuno che esegua i vostri ordini alla perfezione. Non siate troppo duri.

Scorpione: in aumento la vostra popolarità. Il consiglio è di abbandonare a volte l’atteggiamento professionale a discapito di uno più informale.

Sagittario: secondo l’oroscopo per voi oggi è meglio non andare oltre l’essenziale o potreste finire con il stancarvi parecchio. Bene anche l’amore.

Capricorno: la salute rimane eccellente. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere un incarico prestigioso.

Acquario: cari Acquario, è prevista qualche turbolenza sul fronte familiare, ma restare calmi aiuterà a superarla.

Pesci: sono previsti dei problemi in ambito familiare ma restate calmi. È probabile che un accordo immobiliare in sospeso venga concluso in modo redditizio.