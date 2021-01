Oroscopo del giorno, 15 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo venerdì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno

Ariete: giornata particolarmente fruttuosa da un punto di vista relazionale. Nelle prossime ore favoriti saranno i nuovi incontri che potranno poi rivelarsi importanti in futuro.

Toro: giornata che si preannuncia piuttosto critica per voi Toro a causa di una concorrenza ben agguerrita sul lavoro. Affidatevi ad una strategia efficace.

Gemelli: Giove con Saturno vi spianeranno la strada verso l’estero. Iniziate ad organizzare un bel viaggio verso una meta a voi gradita in cui volare appena si potrà ritornare a farlo.

Cancro: cercate di sistemare le vostre finanze. Se avrete bisogno di liquidità, avrete a disposizione l’aiuto di Mercurio che si è affiancato a Giove e Saturno. Non ci sarà bisogno di affrettarvi.

Leone: servirà la massima cautela per voi Leone per non discutere con i colleghi sul lavoro. Cercate di mantenere la calma anche se l’insofferenza che proverete e la voglia di ribellarvi sarà incontenibile.

Vergine: riacquisterete oggi una buona forma fisica grazie a Marte in un segno amico che vi donerà una bella dose di energie e a Venere. E’ tempo di fare qualcosa di nuovo, come provare un nuovo sport.

Oroscopo del giorno, 15 Gennaio

Bilancia: i vostri orizzonti oggi si apriranno a nuove interessanti opportunità. Ti butterai alle spalle gli obiettivi passati e troverai nuovi ideali, più amore e progetti ambiziosi per te e per il mondo intero.

Scorpione: potrebbe spuntare l’opportunità di fare un breve viaggio di lavoro. Se così fosse, approfittane per valutare l’opportunità che vi proporranno.

Sagittario: si prospetta una giornata molto fruttuosa sul lavoro. Sta per iniziare un nuovo periodo molto promettente per gli affari. Nelle prossime ore qualcuno potrebbe ritrovarsi tra le mani un contratto da firmare.

Capricorno: giornata che favorirà per voi Capricorno gli investimenti e le trattative immobiliari. Le coppie pronte a fare un passo avanti devono muoversi.

Acquario: fermatevi a riflettere. È arrivato il momento di trovare una nuova strada che vi faccia sentire finalmente soddisfatto e libero di essere voi stessi.

Pesci: oggi la Luna entrerà nel vostro segno e vi donerà di buone intuizione che sarebbe un peccato non sfruttare.