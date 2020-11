Curiosi di conoscere l’andamento di questa domenica secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: la Luna nel segno ti regalerà una bella dose di energia e forse anche qualche colpo di fortuna. Approfittatene.

Toro: voi invece dovrete fare i conti con la Luna in opposizione. Potreste provare un pò di ansia, nervosismo e fastidio fisico. Dedicatevi ad un’attività rilassante.

Gemelli: oggi potreste accusare un pò di gelosia nei confronti della persona amata. Venere è in buon aspetto ma se non starete attenti finirete con il diventare troppo sofferenti.

Cancro: la Luna in buon aspetto potrebbe regalarvi un nuovo incontro gratificante. Non perdete l’occasione, perché potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante.

Leone: oggi dovreste riguardarvi e dedicarvi di più alla forma fisica. La Luna in aspetto contrario potrebbe causarvi qualche piccolo problemino fisico.

Vergine: giornata all’insegna dell’amor per la Vergine. Le stelle stuzzicheranno i sentimenti e la voglia di amare. Approfittane per trascorrere una giornata piacevole con il partner. I single avranno la possibilità di fare un incontro interessante.

Oroscopo del giorno, 15 Novembre

Bilancia: se sarete coinvolti la prossima settimana in una trattativa o una compravendita dovreste leggere con molta attenzione prima di firmare. Le stelle sono favorevoli e tu avrai ottime possibilità di concludere un buon affare, ma la prudenza non è mai troppa.

Scorpione: oggi Sole, Luna e Mercurio nel segno daranno il via a una nuova vita. Molto presto anche Venere raggiungerà il tuo cielo, decisa a portare l’amore in primo piano. Goditi questo momento magico.

Sagittario: giornata promettente per il Sagittario soprattutto in amore. Se hai fatto di recente un incontro positivo sappi che ci sono buone possibilità che finisca bene.

Capricorno: la Luna nel segno potrebbe procurare a voi Capricorno un incontro speciale per i single in cerca di amore. Sfrutta la giornata per metterti in gioco.

Acquario: potreste sentirvi nervosi. Cercate di restare calmi e di non riversare la rabbia in famiglia con le persone care.

Pesci: oggi il cambio di Luna potrebbe scatenare la voglia di fare le valigie e scappare via.