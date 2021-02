Oroscopo del giorno, 16 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo martedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: questa mattina vi sveglierete con molta voglia di fare e questa energia trasformerà positivamente la vostra giornata.

Toro: voi Toro da un po’ di tempo vi tenete dentro emozioni che fate fatica ad espletare. Ricordate che le omissioni e le bugie hanno le gambe corte e la verità viene sempre a galla in un modo o nell’altro.

Gemelli: anche se non ve ne rendete ancora conto, a breve il momento negativo finirà di esistere. Dovete tenere duro soltanto qualche giorno poi finalmente ne sarete fuori.

Cancro: vi sentite molto aperti al confronto ma paradossalmente questo potrebbe rivelarsi un aspetto negativo. Per quanto tu abbia delle buone intenzioni il confronto potrebbe trasformarsi in litigio. Fate attenzione.

Leone: voi Leone siete molto concentrati sul futuro tanto che rischiate di perdere di vista il presente. E’ giusto essere ambiziosi, forse lo è un po’ meno non dare molta attenzione alle giornate che passano.

Vergine: avete bisogno di uno strappo alla regola perché siete troppo concentrati sul futuro e non riuscite a vivere appieno il presente. Fate molta attenzione perché questa vostra lungimiranza vi si potrebbe ritorcere contro.

Oroscopo del giorno, 16 Febbraio

Bilancia: in questi giorni siete ossessionati dal voler rimuovere qualcuno di scomodo dalla vostra vita. E’ un periodo di cambiamento, assecondatelo.

Scorpione: voi dello Scorpione avete le idee molto chiare su ciò che volete fare e questo è molto positivo. Continuate su questa strada.

Sagittario: in questo periodo vi sentite un po’ giù di morale e la vostra determinazione potrebbe risentirne. Non abbattetevi, è un momento passeggero.

Capricorno: dovrete aspettare ancora un po’ prima di evadere la vostra voglia di evasione e spensieratezza. Questo non è sicuramente il momento adatto viste le molte responsabilità che vi siete assunti.

Acquario: vi sentirete a disagio a causa di ciò che alcune persone pensano di voi. Il consiglio delle stelle è parlarne.

Pesci: in questi giorni siete di buon umore e non c’è un motivo specifico. Sfruttate al massimo questa condizione per fare ciò che più vi piace.