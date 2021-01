Oroscopo del giorno, 16 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Potrebbero arrivare per voi della Vergine delle notizie inaspettate

Curiosi di conoscere l’andamento di questo sabato secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno

Ariete: si preannuncia una giornata molto fruttuosa sul lavoro. Le stelle favoriranno i lavori a contatto con la gente, i venditori e i professionisti che svolgono pubbliche relazioni.

Toro: se vi troverete in difficoltà oggi potrete contare sugli amici. Ricordati che non sei solo, nemmeno in questo periodo così turbolento.

Gemelli: anche per voi Gemelli si prospetta una giornata abbastanza proficua sul lavoro. Riuscirete a mettere a segno un buon affare grazie anche all’aiuto di un valido collaboratore.

Cancro: oggi la Luna in un segno amico vi farà apparire molto attraenti. Approfittatene per dare spazio all’amore e ai sentimenti. Mettetevi in gioco se siete single.

Leone: altra giornata che vi metterà a dura prova. Per fortuna la tua famiglia verrà in aiuto e si rivelerà risolutiva in una situazione particolarmente intricata.

Oroscopo del giorno, 16 Gennaio

Vergine: potrebbero arrivare per voi della Vergine delle notizie inaspettate. D’altra parte stai vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo, grazie al supporto di Mercurio, Giove e Saturno.

Bilancia: giornata ideale per prendervi cura di voi e del vostro corpo. Un cambio di look potrebbe essere l’ideale per la vostra rinascita.

Scorpione: una Luna particolarmente romantica vi terrà compagnia per tutto il fine settimane. D’ora in avanti l’amore tornerà in auge. Sfrutta al meglio le giornate.

Sagittario: la Luna oggi vi metterà a dura prova. Prendetevi una pausa dagli impegni e dedicatevi al relax per le prossime 48 ore.

Capricorno: si preannuncia una giornata molto interessante. Preparatevi a ricevere una notizia che aspettavate da tempo che potrà cambiare al meglio le cose in futuro.

Acquario: oggi per voi Acquario potrebbe succedere qualcosa di piacevole, un evento positivo legato a soldi o affari. Sarà la conseguenza di Giove, Saturno e Mercurio nel segno.

Pesci: inizierà oggi per voi Pesci un fine settimana meraviglioso. Nelle prossime 48 ore potrai esprimere liberamente le tue emozioni grazie alla Luna nel segno.