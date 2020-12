Oroscopo del giorno, 18 Dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Gli astri indicano per il Leone una giornata in cui dovrà stare attento alla forma fisica

Curiosi di conoscere l’andamento di questo venerdì secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: si inizierà a respirare aria nuova. Tra qualche giorno Giove e Saturno abbandoneranno l’opposizione e per voi sarà come una rinascita.

Toro: arriverà Saturno in opposizione e vi metterà in difficoltà. Se, però, vi rimboccherete le maniche, potrete trasformare le difficoltà in opportunità per cominciare un nuovo percorso, più appagante.

Gemelli: grazie alla Luna in aspetto favorevole sarete pieni di energia, vitalità e voglia di mettervi in gioco. Giornata giusto per iniziare nuovi progetti.

Cancro: anche per voi la Luna sarà in aspetto favorevole e sarà una giornata molto proficua soprattutto per le faccende di carattere pratico. Qualcuno riceverà dei soldi inaspettati.

Leone: dovrete fare particolare attenzione alla forma fisica. Avete accumulato molta tensione nei giorni scorsi che potrebbe causarvi qualche piccolo disturbo fisico. Siate prudenti.

Vergine: con le nuove posizioni assunte da Saturno, Sole, Mercurio e molto presto anche Giove, il vostro lavoro potrebbe avere novità interessanti.

Oroscopo del giorno, 18 Dicembre

Bilancia: i nuovi passaggi astrali influenzeranno positivamente la vostra vita sentimentale. Novità per i single.

Scorpione: state vivendo alcune giornate di grande agitazione, rabbia e preoccupazioni. La tensione che provi potrebbe riversarsi nel fisico: sii prudente.

Sagittario: avrete stelle che faciliteranno ogni vostra azione, ogni mossa verso il raggiungimento dei traguardi prefissati.

Capricorno: oggi voi Capricorno fermatevi a rivedere i vostri risparmi. Non ci sarà da preoccuparsi troppo, però, perché il nuovo transito di Giove vi aiuterà ad aumentare i guadagni.

Acquario: con un cielo come questo ti sarà possibile trasformare la vostra vita, realizzare tutti i vostri sogni.

Pesci: oggi per voi Pesci si chiuderà un ciclo. I nuovi passaggi di Giove e Saturno cambieranno molte cose.