L'oroscopo del giorno prevede una giornata impegnativa soprattutto sul lavoro per il Toro

Curiosi di conoscere l’andamento di questo mercoledì secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: sarà una giornata che richiederà cautela. Marte nel segno potrebbe crearti qualche problema riguardo tasse ed autorità. Evita decisioni rischiose in queste ore.

Toro: giornata impegnativa soprattutto sul lavoro. Dovrai fare i conti con una concorrenza agguerrita. Se vorrai spuntarla, servirà buonsenso, prudenza e una valida strategia.

Gemelli: le stelle appoggiano le vicende di carattere pratico. Se dovrai chiedere un finanziamento potrai sfruttare l’appoggio degli astri. Spinta anche nei nuovi progetti di lavoro.

Cancro: secondo le stelle oggi dovrai usare molta cautela soprattutto se avrai a che fare con un ex. Cerca di mantenere la calma e non reagire d’impulso.

Leone: se avrete un problema legale da risolvere cercate di arrivare ad un accordo. Con Mercurio in opposizione siate prudenti e puntate alla meditazione.

Vergine: giornata molto stimolante per quanto riguarda i sentimenti. Le stelle saranno favorevoli e sarà il caso di approfittarne per esprimere ciò che provi nei confronti dell’altro.

Oroscopo del giorno, 18 Novembre

Bilancia: voi della Bilancia dovete usare molta cautela in famiglia. Qualcuno potrebbe cercare di mettervi il bastone tra le ruote. Gestite l’aggressività senno finirete con il litigare.

Scorpione: si preannuncia una giornata particolarmente favorevole sul lavoro. Preparatevi ad ad un aumento, un guadagno inaspettato o una gratifica.

Sagittario: giornata proficua per chi volesse portare a termine una compravendita. Le stelle saranno dalla tua parte e sarà probabile concludere un affare a tuo vantaggio.

Capricorno: giornata fruttuosa sul lavoro per i nati sotto il segno del Capricorno. Dopo duro lavoro e tanta fatica sarai in grado di concludere un buon affare.

Acquario: giornata molto stimolante in amore per gli Acquario. Venere in bellissima posizione sosterrà i rapporti di coppia e i nuovi incontri. Potresti vivere un’emozione.

Pesci: giornata ideale per dedicarsi alla cura dei social. Approfittane, per ampliare la tua rete di contatti, per promuovere la tua attività e farti conoscere.