Oroscopo del giorno, 19 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Per il Cancro momento positivo per i rapporti sociali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo venerdì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: piano piano state riuscendo ad uscire da qualcosa che vi teneva un po’ prigionieri, probabilmente qualche residuo di qualche relazione. Da oggi potrete guardare finalmente avanti con ottimismo.

Toro: il consiglio delle stelle è quello di non essere troppo orgogliosi sul lavoro se qualcuno vi farà notare qualcosa che non va. Prendete in considerazione il consiglio senza problemi.

Gemelli: oggi per voi dei Gemelli sarà impossibile occuparvi di tutte le problematiche che sembreranno concentrarsi solo sulla vostra persona, anzi sarà opportuno scegliere accuratamente a cosa dedicare maggiormente le vostre attenzioni.

Cancro: momento positivo per i rapporti sociali con qualcuno che richiamerà il vostro aiuto: accettate senza alcun remore anche perché presto la situazione potrebbe capovolgersi e sarete voi a necessitare di un aiuto.

Leone: un ostacolo potrà farvi rallentare o addirittura dubitare sulla bontà dei progetti che avete in mente ma sappiate che ti tratta di un momento passeggero. Non cambiate assolutamente registro.

Vergine: voi della Vergine non potreste ambire ad una giornata molto interessante per quanto riguarda i rapporto sociali, visto che per alcuni sarete semplicemente intrattabili.

Oroscopo del giorno, 19 Febbraio

Bilancia: questo potrebbe essere il momento giusto per aprirvi a nuove prospettive e nuove idee, ovviamente senza rinunciare al solito modus operandi tipico del segno, che è costituito da grande programmazione ed attenzione.

Scorpione: un avvenimento potrebbe portarvi a reagire in un modo differente dal vostro carattere, solitamente impulsivo: questo potrebbe creare qualche piccolo attrito con chi vi sta vicino.

Sagittario: dei momenti di tensione che state vivendo in questo periodo potrebbero portarvi a delle reazioni eccessive nei confronti di chi amate. Restare calmi.

Capricorno: oggi sarete ad un bivio: da una parte vorreste prendere del tempo per riflettere, dall’altra vorreste agire e seguire il vostro istinto.

Acquario: momento difficile per l’Acquario perché dovrà mettere in chiaro dei sentimenti che fino ad oggi erano rimasti molto ambigui.

Pesci: oggi voi Pesci sentirete la voglia di ritagliarvi un piccolo spazio personale dove nessuno può entrare. Non sentitevi in colpa per questo.