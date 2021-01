Oroscopo del giorno, 19 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo martedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno

Ariete: oggi il Sole si unirà in un segno amico a Mercurio, Giove e Saturno. D’ora in avanti saranno favoriti gli affari e le relazioni professionali.

Toro: si preannuncia per il Toro un’altra giornata faticosa. Dopo Giove, Saturno e Urano, nelle prossime ore anche il Sole sarà in opposizione e porterà nuovi scossoni nella vostra vita.

Gemelli: dalle prossime ore in avanti tu non avrai più nessun nemico nel cielo fino al 18 febbraio. Le prossime settimane promettono benissimo, soprattutto per il lavoro.

Cancro: stelle favorevoli per voi Cancro a partire da oggi. Approfittatene per cominciare alcune questioni lasciate in sospeso nel 2020 sia in amore che sul lavoro.

Leone: d’ora in avanti le stelle cercheranno di darti qualche scossone ma lo faranno per il tuo bene, per spronarti a migliorare le cose che non vanno nella tua vita.

Vergine: chi vorrà cambiare lavoro, sarà favorito nella ricerca di una nuova occupazione. Agevolati anche le promozioni, i nuovi incarichi o collaborazioni.

Bilancia: Sole nel segno da domani e il vostro mondo diventerà ambizioso. Anche l’amore è pronto a tornare in auge, sempre che lo vogliate veramente.

Scorpione: il Sole raggiungerà una posizione non molto favorevole al tuo segno e dovrai munirti di prudenza e buonsenso, soprattutto nel lavoro e con i soldi.

Sagittario: il Sole entrerà nel segno e inizierà per te un periodo importante soprattutto per affari e progetti.

Capricorno: nel corso della giornata voi Capricorno potreste sentirvi un po’ nervosi e affaticati. Qualcuno dovrà affrontare un momento di disagio sul lavoro.

Acquario: possibili problemi ad una tecnologia. Potrebbe rompersi di punto in bianco il computer, guastarsi l’auto, non funzionare il wi-fi.

Pesci: sarà una giornata di grande forza, soprattutto in amore grazie a Venere in appoggio.