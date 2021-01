Oroscopo del giorno, 2 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo sabato dell’anno secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione segno per segno.

Ariete: potrete vivere un sabato all’insegna dell’amore grazie ad una bellissima Venere in un segno amico. Fascino e passionalità non ti mancheranno di certo.

Toro: vi sentirete voi Toro piuttosto inquieti. Servirà molta prudenza ancora per un giorno, poi da domenica la Luna in opposizione traslocherà in un punto decisamente più interessante.

Gemelli: potreste essere vittime oggi di alcune tentazioni bollenti. Se così fosse, lasciatevi andare alle vostre passioni senza timore.

Cancro: servirà molta cautela oggi soprattutto in amore. Se non farai attenzione, infatti, correrai il rischio di diventare troppo possessivo e di allontanare il partner.

Leone: avrete la Luna nel segno ma anche Venere e Marte e per questo si prospetta una giornata dopo a farla da protagonista sarà l’amore. Facilitate le nuove conoscenza, anche virtuali.

Vergine: date spazio voi della Vergine oggi all’amore e alla famiglia. Negli ultimi tempi sei stato particolarmente assorbito dagli impegni di lavoro e questo 2021 ti offrirà nuove opportunità.

Oroscopo del giorno, 2 Gennaio

Bilancia: avrete una bella Luna nel segno che significherà per voi speranza. Finalmente ritroverete fiducia nel vostro futuro e sentirete di poter ottenere una rivincita personale.

Scorpione: oggi vi converrà a voi Scorpione trascorrere questo sabato all’insegna del relax e del riposo. La Luna in un segno non amico potrebbe rendervi un po’ più affaticati del solito. Non strafate.

Sagittario: molti di voi oggi proveranno un’intensa passione per qualcuno. Sarà l’effetto di Venere nel segno.

Capricorno: oggi entrerete ufficialmente in un periodo ricco. Tenete duro ancora per pochi giorni, poi Marte lascerà il segno dell’Ariete per raggiungere una posizione eccellente e non avrete più negatività.

Acquario: servirà molta prudenza oggi affinché un incontro non diventi uno scontro. La Luna in aspetto contrario ti renderà particolarmente nervoso e insofferente.

Pesci: si preannuncia una giornata decisamente stimolante. È probabile che troverai una nuova prospettiva che ti farà vedere le cose, il tuo futuro, in maniera molto più positiva.