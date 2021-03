Oroscopo del giorno, 2 Marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo martedì di Marzo secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: oggi vi si presenterà un occasione irripetibile da cogliere al volo. Ve lo meritate dopo un periodo in cui avete sofferto tanto. In serata potrebbe esserci qualche battibecco con la persona amata.

Toro: vi aspetterà una giornata decisiva per i vostri sentimenti. Avrete finalmente l’opportunità di parlare a cuore aperto e dimostrare tutto il vostro affetto.

Gemelli: trascorrerete voi dei Gemelli l’ennesima giornata sotto l’influenza di Giove e Mercurio. Se siete in cerca di occupazione presto arriverà la vostra occasione. Tenete duro.

Cancro: riceverete una notizia a dir poco incredibile. Da settimane aspettavate questo colpo di scena che finalmente sarà realtà. Concentratevi a non mandare questa volta tutto all’aria.

Leone: ultimamente state dedicando poco tempo agli amici e questi oggi ve ne renderanno conto. In amore tutto bene ma la vostra gelosia a volte potrebbe causarvi dei problemi.

Vergine: Marte è finalmente dalla vostra parte e influenzerà in modo positivo la vostra giornata dove riuscirete a portare a termine in vostri obiettivi.

Oroscopo del giorno, 2 Marzo

Bilancia: giornata ideale per far uscire tutta la vostra creatività e ingegno. Siete persone che non si arrendono mai e qualcuno si accorgerà di questa vostra dote.

Scorpione: la Luna potrebbe farvi brutti scherzi facendovi credere cose che nella realtà non esistono. In amore state attraversando un periodo non facile, ma tenete duro.

Sagittario: secondo le stelle oggi per il Sagittario sarà una giornata in cui la gelosia la farà da padrona. Siete riusciti a nasconderla per diverso tempo ma questa volta uscirà allo scoperto.

Capricorno: qualcuno vi incolperà di essere troppo possessivi ma voi siete fatti così, prendere o lasciare. Nel lavoro tutto andrà per il verso giusto.

Acquario: Mercurio sarà dalla vostra parte. Appuntamenti di lavoro importanti in arrivo e chiamate altrettanto inattese. In amore serve più impegno da parte vostra.

Pesci: vi aspetta una giornata dove sarà importante riflettere bene su alcune situazioni importanti. Nel lavoro presto arriveranno delle notizie meravigliose.