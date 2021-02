Oroscopo del giorno, 20 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo sabato secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: importante programmare bene la giornata altrimenti rischierete di andare in confusione con tutte le cose che avete da fare.

Toro: fascino in aumento per voi del Toro, grazie anche ad una maggior sicurezza nei propri mezzi. L’importante sarà non esagerare con un atteggiamento carismatico altrimenti potreste dare l’idea di essere una persona estremamente manipolatrice.

Gemelli: periodo un po’ confuso dove avrete voglia di fare tante cose e non tutte saranno semplici da portare a termine in una sola giornata. Cercate di farvi aiutare da qualcuno altrimenti arriverete a lunedì più stanchi che rilassati.

Cancro: se avete in mente qualche progetto lavorativo o personale non è ancora il momento di svelarlo in tutta la sua interezza. Meglio lavorarci ancora un po’ su, e magari apportare qualche modifica.

Leone: un periodo concreto e prolifico potrà essere messo a repentaglio, almeno momentaneamente da qualche dettaglio, che è probabilmente figlio della paura di sbagliare.

Vergine: oggi qualcuno vi farà una rivelazione importante il che potrebbe portarvi a vivere uno stato di euforia, o comunque di soddisfazione.

Oroscopo del giorno, 20 Febbraio

Bilancia: troppe preoccupazioni e pensieri per la Bilancia che potrebbero rendervi meno efficienti in una giornata dove avete tante cose da fare.

Scorpione: se ci sarà qualcosa che vi sta rendendo nervosi, è meglio estraniarla prima possibile, prima che diventi qualcosa di eccessivamente ingombrante.

Sagittario: mettete da parte le urgenze lavorative e dedicatevi al riposo e a qualcosa che vi piace fare. Creatività in aumento e ogni tanto la vostra mente va ascoltata, permettendole di svagarsi come più opportuno.

Capricorno: siete un segno curioso, ficcanaso e ogni tanto sentite il bisogno di farvi gli affari altrui. Non c’è nulla di male in questo, a patto di non risultare eccessivamente invadenti e fastidiosi.

Acquario: dedicate più tempo alle persone importanti della vostra vita che oggi richiameranno a gran voce la vostra presenza.

Pesci: c’è qualcosa nei Pesci che sta occupando la vostra mente, una preoccupazione relativo a qualche dettaglio particolare che non vi permette di vivere al meglio questo momento. Non abbiate timore a chiedere supporto oppure un’opinione su come è opportuno comportarsi.