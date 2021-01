Oroscopo del giorno, 20 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Le stelle favoriranno i nuovi incontri per voi del Capricorno

Curiosi di conoscere l’andamento di questo mercoledì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: giornata molto fruttuosa da un punto di vista pratico. Potrebbero arrivare dei soldi inaspettati. D’ora in avanti le soddisfazioni non mancheranno.

Toro: ci sarà un cambio di Luna che vi consiglia ad una particolare cautela. Nelle prossime ore potresti accusare un piccolo calo fisico o sentirti piuttosto confuso e distratto.

Gemelli: se vi troverete nel bel mezzo di una situazione complicata, ricordatevi che non siete soli in questo mondo. Non abbiate paura di chiedere aiuto alle persone care.

Cancro: la Luna in opposizione potrebbe mettervi in serie difficoltà. Rallentate i ritmi, concedetevi un po’ di relax. Sarà una di quelle giornate in cui la tensione o la stanchezza si faranno sentire.

Leone: cambio di Luna insidioso anche nel vostro segno. Nelle prossime ore dovete usare la massima cautela nello svolgere i vostri compiti giornalieri.

Vergine: sarete occupate voi della Vergine a risolvere un problema di carattere pratico. D’ora in avanti le stelle favoriranno proprio le faccende di soldi e lavoro, a discapito di tutto il resto.

Oroscopo del giorno, 20 Gennaio

Bilancia: giornata promettente. Nelle prossime ore ci sarà chi riceverà una somma di denaro del tutto inaspettata. Nelle prossime settimane accadrà qualcosa di bello.

Scorpione: voi Scorpione dovete fare i conti con un cambio di Luna repentino. Ti converrà fare particolare attenzione alla tua forma fisica.

Sagittario: oggi l’amore sarà protagonista assoluto della giornata. Qualcuno s’imbatterà, in maniera del tutto inaspettata in un incontro fatale per i sentimenti.

Capricorno: le stelle favoriranno i nuovi incontri per voi del Capricorno. Chi è single da tempo dovrebbe approfittarne, perché potrebbe rivelarsi un incontro perfetto.

Acquario: un cambio di Luna insidioso farà sì che nelle prossime ore dobbiate avere molta prudenza.

Pesci: oggi voi dei Pesci sarete impegnati a risolvere una faccenda di carattere pratico, ad esempio in banca. Da adesso fino alla primavera inoltrata ti converrà avere grande prudenza ed evitare spese pazze.