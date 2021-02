Oroscopo del giorno, 21 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Ci sarà qualche ostacolo nel corso di questa domenica per l'Acquario

Curiosi di conoscere l’andamento di questa domenica secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: oggi sentite il bisogno di portare avanti i vostri progetti senza che nessuno si frapponga. Non sentite i giudizi delle persone che vi stanno intorno, sarebbe solo altro stress da sopportare.

Toro: in questa domenica sarete voi del Toro circondati da un’atmosfera piuttosto burrascosa che non vi permetterà di concentrarvi al meglio sulle vostre priorità.

Gemelli: potreste avere a che fare con qualcuno di molto testardo e questo potrebbe mettere in discussione alcuni vostri pensieri. Tuttavia dovete portare avanti le vostre idee senza farvi influenzare.

Cancro: nei mesi scorsi avete investito molte energie per risolvere qualcosa che non andava e ora ne state pagando le conseguenze con una grande stanchezza fisica e mentale. Sarebbe il caso di rilassarvi.

Leone: dopo una settimana molto stressante per fortuna i prossimi giorni saranno sereni e tranquilli. Potete finalmente godervi del sano relax.

Vergine: oggi dovrete fare qualcosa di impegnativo, ma le difficoltà di certo non vi spaventano. Riuscirete a risolvere tutte le questioni.

Oroscopo del giorno, 21 Febbraio

Bilancia: La vostra vita, soprattutto dal punto di vista sentimentale, è in una situazione privilegiata e ogni sfida sarà facilmente risolta senza troppi problemi. Sfrutta questo periodo roseo per mettere in chiaro delle situazioni rimaste ambigue.

Scorpione: oggi per voi Scorpione i rapporti con alcune persone si riveleranno più importanti del solito. Dovrai affrontare delle sfide e riuscirai a farlo solo con le persone giuste al tuo fianco.

Sagittario: in questa domenica un po’ particolare vi sentirete molto in forma. La fortuna girerà dalla vostra parte e finalmente riuscirete a risolvere alcune questioni rimaste in sospeso.

Capricorno: vuoi riuscire a fare tutto e subito, ma la fretta è sempre cattiva consigliera. Per svolgere un buon lavoro, necessiti delle tempistiche adatte per portarlo a termine.

Acquario: ci sarà qualche ostacolo nel corso di questa domenica per l’Acquario ma se li affronterete con lo spirito giusto riuscirete a superarli senza problemi.

Pesci: la giornata non inizierà nel migliore dei modi ma se riuscirete ad avere pazienza vedrete che le cose si risolveranno.