Oroscopo del giorno, 21 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo giovedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: giornata delicata per quanto concerne le questioni di carattere pratico ed economico. Per le prossime ore ti converrà evitare trattative, non vendere beni e proprietà.

Toro: oggi ci sarà per voi Toro un cambio di Luna che potrebbe portare piccoli disturbi fisici di lieve entità. Se ti sentirai preoccupato, un consulto medico ti riporterà alla calma.

Gemelli: oggi alcuni di voi potrebbero essere sommersi da un pensiero nostalgico. Se così fosse, sforzatevi di contrastarlo e concentratevi, piuttosto, sul vostro futuro, perché sarà davvero promettente.

Cancro: mettete da parte le preoccupazioni pratiche e lavorative e concentratevi sulle relazioni e l’amore. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro speciale.

Leone: oggi avverrà per voi Leone un cambio di Luna da valutare con attenzione. Usate cautela in particolare sul lavoro. Occhio a qualche problema fisico.

Vergine: si preannuncia una giornata particolarmente fruttuosa sul lavoro. Nelle prossime ore potrebbe spuntare un’occasione interessante dall’estero.

Oroscopo del giorno, 21 Gennaio

Bilancia: qualcuno della Bilancia potrebbe ricevere oggi una visita inaspettata. Sarà qualcosa che vi farà molto piacere. Con Mercurio, Giove, Saturno e Sole dalla tua parte non potrai aspettarti che eventi belli.

Scorpione: dovete avere tanta prudenza. Nel corso della giornata sarà probabile imbattersi in un ex coniuge o un ex socio che ti darà del filo da torcere.

Sagittario: oggi sarà una giornata particolarmente proficua per voi nati Sagittario un po’ come tutto il periodo che vi attende. Novità per chi è in cerca di lavoro.

Capricorno: con Luna e Venere in ottimo aspetto concentratevi di più sull’amore. Saranno favoriti i riavvicinamenti, i progetti di coppia, i nuovi incontri e le riconciliazioni.

Acquario: probabile che dobbiate occuparvi di una faccenda domestica che riguarda un tuo familiare, forse figli. Se così fosse, sforzatevi di mantenere la calma.

Pesci: voi Pesci è probabile che dobbiate firmare delle carte. Sii prudente e firma solo dopo aver ottenuto tutte le garanzie necessarie.