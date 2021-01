Oroscopo del giorno, 22 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Oggi più di un Leone dovrà prendere in considerazione dei cambiamenti sul lavoro

Curiosi di conoscere l’andamento di questo venerdì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: oggi sarà necessario restare con i piedi ben saldi per terra. Evita di prendere decisioni rischiose e rimanda le questioni importanti ad un momento successivo.

Toro: potreste sentirvi un po’ confusi. Per questa ragione ti converrà avere grande prudenza, mentre svolgerai le attività di ogni giorno.

Gemelli: oggi la giornata per voi Gemelli potrebbe avere risvolti inaspettati che vi lasceranno senza parole. Servirà calma e sangue freddo.

Cancro: potresti imbatterti in un incontro che non dovrai sottovalutare perché potrebbe ritornarti utile in futuro. Favorite le relazioni e le nuove conoscenze.

Leone: oggi più di un Leone dovrà prendere in considerazione dei cambiamenti sul lavoro. Se avete problemi che vi trascinate da tempo iniziate a valutare anche l’opzione di abbandonare e cercare altro.

Vergine: Si preannuncia una giornata proficua sul lavoro. Favoriti nelle prossime ore saranno soprattutto i liberi professionisti.

Oroscopo del giorno, 22 Gennaio

Bilancia: sarete occupati in una questione economica legata al patrimonio di famiglia. Se dovrai affrontare una discussione, forse un chiarimento, prova a mantenere la calma.

Scorpione: vi aspetta una giornata piuttosto faticosa sul lavoro. Una giornata che metterà a dura prova i vostri nervi. È probabile che dovrai affrontare dei concorrenti particolarmente spietati.

Sagittario: si preannuncia una giornata molto valida sul lavoro. Chi ha un progetto importante in corso, dovrebbe impegnarsi per portarlo avanti.

Capricorno: una bellissima Luna nel segno vi regalerà energia e creatività. Avrai buone idee. Dovresti considerare l’eventualità di fare qualcosa che non avevi fatto prima.

Acquario: Luna in opposizione che potrebbe crearvi dei problemi. Ci sarà chi si sentirà nervoso, agitato o accuserà qualche piccolo fastidio fisico.

Pesci: si prospetta per voi dei Pesci una giornata proficua per gli affari. Nelle prossime ore potresti ritrovarti una proposta molto interessante da valutare.