Oroscopo del giorno, 23 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Per il Leone le stelle consigliano di avere prudenza e fare nelle prossime ore soltanto lo stretto necessario

Curiosi di conoscere l’andamento di questo martedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: servirà particolare prudenza per la forma fisica. La Luna in quadratura potrebbe provocare qualche piccolo fastidio come ad esempio un po’ di insonnia.

Toro: si preannuncia per voi del Toro una giornata particolarmente proficua merito di una splendida Luna nel segno. Nel corso della giornata ti farai apprezzare per le tue idee: troverai persone felici di seguirti.

Gemelli: vi attende una giornata un po’ indaffarata. Nelle prossime ore potresti ritrovarti in banca per discutere di alcune questioni importanti, forse di un investimenti.

Cancro: la Luna sarà nel vostro segno. Nel corso della giornata ti sentirai energico e vitale come non accadeva da tempo. Cercate di ascoltare il vostro instinto.

Leone: le stelle consigliano di avere prudenza e fare nelle prossime ore soltanto lo stretto necessario. Meglio rimandare le faccende più gravose a giorni migliori.

Vergine: giornata che potrebbe riservarvi qualche sorpresa merito di una bellissima Luna in sestile e di Marte in ottimo aspetto. Potrebbe spuntare fuori l’opportunità di un viaggio inaspettato.

Oroscopo del giorno, 23 Febbraio

Bilancia: voi della Bilancia oggi potreste ricevere una proposta imprevista: siate prudenti e prendetevi tutto il tempo necessario, prima di dare una risposta.

Scorpione: giornata buona per voltare pagina una volta per tutte dopo le tensioni vissute nei giorni scorsi. Finalmente potrai cominciare a intravede un po’ di luce in fondo al tunnel.

Sagittario: oggi dovete avere il coraggio di parlare chiaro con la persona amata. Fra pochi giorni Venere comincerà un nuovo transito che potrebbe mettere in discussione alcune relazioni.

Capricorno: giornata che si preannuncia per il Capricorno stuzzicante. Con l’energia di un ottimo Marte avrete ottime possibilità di vincere in amore.

Acquario: giornata che sarà molto promettente. Se da giorni state cercando un nuovo impiego, nelle prossime ore potete essere chiamati per un colloquio di lavoro.

Pesci: grazie allo zampino di Sole e Luna nel segno sarete ispirati e creativi. Questo è un piccolo assaggio di ciò che accadrà nelle prossime settimane.