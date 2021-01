Oroscopo del giorno, 23 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Sarà una giornata un po' strana per il Sagittario

Curiosi di conoscere l’andamento di questo sabato secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: sarà un giorno decisamente fortunato e non potrebbe essere altrimenti con la Luna in bellissima posizione. Nelle prossime ore potrai concentrarti su qualsiasi cosa e otterrai sempre risultati sorprendenti.

Toro: dedicate un po’ di tempo alla cura di voi stessi. Prenotate una seduta da un estetista o un parrucchiere. Sarà una maniera efficace per ricaricare le batterie.

Gemelli: la Luna transiterà nel vostro segno. Vi aspetta un fine settimana pimpante da trascorrere insieme alle persone che amate.

Cancro: servirà per voi del Cancro grande prudenza in amore e in famiglia. Nel corso di questa giornata potresti scivolare nella trappola delle provocazioni.

Leone: se avrete nuove sfide da affrontare ricordatevi che non sarete soli. Gli amici verranno in vostro aiuto a sostenervi.

Vergine: oggi molti di voi saranno pronti a raccogliere una sfida. Saranno giornate di grande fermento soprattutto sul lavoro.

Oroscopo del giorno, 23 Gennaio

Bilancia: sarete pronti a lasciarvi alle spalle il mondo di prima per avere una visione più ampia del futuro. I tuoi orizzonti diventeranno d’un tratto più grandi.

Scorpione: oggi si sveglierà l’intuito per lo Scorpione. Nelle prossime ore dovrai fare molta attenzione alle idee, alle intuizioni, perché potrebbero rivelarsi preziose.

Sagittario: sarà una giornata un po’ strana. La Luna sarà in opposizione: questo vorrà dire piccole tensioni e qualche momento di disagio con una persona.

Capricorno: mettete da parte oggi l’amore e occupatevi delle faccende pratiche. Se da giorni ti stai trascinando un problema, dovresti provare a risolverlo.

Acquario: darete il via ad un fine settimana che si preannuncia particolarmente intrigante. Più di un Acquario sarà in cerca dell’amore.

Pesci: la Luna in aspetto contrario vi renderà nervosi. Sarà importante avere grande prudenza nel relazionarsi con le altre persone.