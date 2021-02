Oroscopo del giorno, 24 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Sforzatevi voi Leone oggi di non agire d'impulso ma in modo razionale

Curiosi di conoscere l’andamento di questo mercoledì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: se dovrete concludere un affare o un progetto meglio attendere la seconda parte della giornata quando la Luna sarà favorevole.

Toro: si preannuncia per voi del Toro una giornata abbastanza impegnativa. Nelle prossime ore, infatti, potresti ritrovarti con una questione legale da risolvere. Se così fosse, ti converrà chiedere la consulenza di un avvocato.

Gemelli: sarà una giornata importante dove se vi troverete in un momento di difficoltà potrete chiedere una mano alle persone a te care che saranno ben felici di aiutarti.

Cancro: 24 ore proficue con qualcuno di voi che è molto probabile che si ritroverà in banca a discutere di denaro, investimenti o prestiti.

Leone: sforzatevi voi Leone oggi di non agire d’impulso ma in modo razionale. Nel pomeriggio la Luna entrerà nel segno e porterà una bella dose di emotività.

Vergine: si preannuncia una giornata particolarmente stimolante sul fronte relazionale. Nelle prossime ore se vi metterete in gioco anche sul web potrete fare delle conoscenze interessanti.

Oroscopo del giorno, 24 Febbraio

Bilancia: il cielo oggi sarà particolarmente benevolo nei vostri confronti. Qualcuno vi aiuterà in un momento di difficoltà. Ricordatevi che non siete soli.

Scorpione: ritroverete oggi voi dello Scorpione una bella dose di energia. Finalmente inizierete ad avvertire che il cielo sta cambiando e potrete iniziare a recuperare.

Sagittario: grazie allo zampino della Luna potreste imbattervi in un vero e proprio colpo di fulmine. Lasciatevi andare.

Capricorno: l’amore tornerà in auge. Chi vorrà potrà mettersi in gioco per fare nuove conoscenze o recuperare il rapporto con la persona amata.

Acquario: ennesima giornata fruttuosa del periodo. In realtà tutto il 2021 sarà molto promettente, ecco perché dovresti cominciare a lavorare su qualche progetto a lungo termine.

Pesci: secondo le stelle questo mercoledì sarà una giornata che vi riserverà una bella sorpresa. Nelle prossime ore, infatti, potresti ricevere una buona notizia sul lavoro.