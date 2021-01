Oroscopo del giorno, 24 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questa domenica secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: potete contare sulla complicità di una bella Luna nel segno che vi renderà particolarmente persuasivi con gli altri. Dovresti approfittare della giornata per dedicarti alle pubbliche relazioni.

Toro: staccate voi Toro la spina dalle preoccupazioni e dedicate questa domenica al relax totale. Vieni da una settimana molto pesante e hai bisogno di recuperare.

Gemelli: oggi ospiterete la Luna nel segno che vi regalerà fascino e carisma. Si preannuncia una giornata piena di energia e vitalità.

Cancro: sarà una di quelle giornate dove emergerà un po’ di pigrizia. Avrai voglia di fare poco, di non affaticarti. Ti converrà rimandare ogni impegno o appuntamento a una giornata più energica.

Leone: la Luna nel segno vi renderà più brillanti e simpatici del solito. Approfittatene per mettervi in gioco e riprendere in mano alcune questioni rimaste in sospeso.

Vergine: staccate il cervello dagli impegni e dai pensieri e dedicate questa domenica al relax, allo svago, magari all’aria aperta.

Oroscopo del giorno, 24 Gennaio

Bilancia: si prospetta una giornata particolarmente proficua per lavoro e studio. Nelle prossime ore potresti ricevere una buona notizia riguardo un master che desideri fare da tempo.

Scorpione: oggi voi Scorpione dovrete affrontare un problema che vi state trascinando da settimane. In questo periodo siete molto preoccupati per il futuro.

Sagittario: necessario oggi chiarire un malinteso che si è creato nei giorni scorsi con una persona. Dovrai fare molta attenzione, perché la Luna in opposizione non renderà le cose facili.

Capricorno: tutti i Capricorno saranno assorbiti da questioni pratiche per tutta la giornata. È probabile che dovrai fare dello smart working per portare a termine alcuni progetti.

Acquario: giornata ideale per chiarire cosa non va in amore, in famiglia o con un amico. Sfrutta le bellissime stelle di questi giorni per confrontarti.

Pesci: la Luna in opposizione potrebbe rendervi particolarmente nervosi e stanchi. Trascorrete la giornata facendo un’attività rilassante.