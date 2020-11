Curiosi di conoscere l’andamento di questo martedì di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: oggi emergerà la vostra grande generosità grazie ad una bellissima Luna nel segno. Saprai essere compiacente e disponibile nei confronti degli altri. Si preannunci un’ottima giornata.

Toro: dovrai avere prudenza in amore perché qualche rivale sarà pronto a provocarti una gelosia incontenibile. Sforzati di mantenere la calma e reagisci con intelligenza.

Gemelli: oggi dovrete far fronte ad una concorrenza molto agguerrita. Grazie al sostegno delle stelle saprete cavarvela alla grande e alla fine la spunterete.

Cancro: giornata piuttosto delicata. Con il passare delle ore potrebbe affiorare qualche piccolo disagio. E’ tempo di cominciare a disintossicarti dalle tensioni accumulate negli ultimi mesi.

Leone: un parente lontano potrebbe ritornare a farsi vivo chiedendoti una mano. Se così fosse, ascoltalo e cerca di dedicarti a lui quanto possibile.

Vergine: giornata piuttosto faticosa. Potrebbe affiorare verso sera un pò di stanchezza fisica. D’altronde stai lavorando sodo da mesi e la fatica comincia a farsi sentire.

Oroscopo del giorno, 24 Novembre

Bilancia: fai attenzione alla forma fisica. Marte sta sovraccaricando di tensione il tuo corpo e iniziare un nuovo sport o una dieta disintossicante sarebbe la soluzione ottimale.

Scorpione: giornata molto fruttuosa sul lavoro per lo Scorpione. Potresti avere un’ottima idea, una di quelle da mettere subito in pratica. Mercurio sarà in appoggio.

Sagittario: sarete particolarmente agitati. In questi giorni non ti stai fermando un attimo. Se così fosse, fermati e ragiona con calma, il tempo di recuperare l’avrai.

Capricorno: giornata molto stimolante sia in amore che sul lavoro. Giove e Saturno saranno nel segno e agevoleranno gli affari. Che tu sia impegnato sentimentalmente o meno questo martedì potrebbe regalarti delle belle sorprese.

Acquario: giornata molto promettente per voi Acquario in particolare sul lavoro. Gli affari procedono bene e non è detto che non arrivino dei guadagni inaspettati.

Pesci: mettere da parte i timori e entrate in azione. Mercurio sarà nel segno dei Pesci e sosterrà ogni decisione o mossa lavorativa.