L'oroscopo del giorno prevede una giornata piuttosto critica per il Cancro

Curiosi di conoscere l’andamento di questo mercoledì di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: la Luna transiterà nel vostro cielo e vi farà svegliare energici e con una gran voglia di fare e di amare. Non saranno pochi i nati Ariete che scopriranno delle grosse novità.

Toro: usate massima cautela oggi nei rapporti con gli altri in particolare con i membri della tua famiglia. Potreste scoprire di avere dei nemici nascosti. Fai attenzione.

Gemelli: giornata molto stimolante per il segno dei Gemelli. Potreste imbattervi in incontri proficui che si riveleranno utili in futuro.

Cancro: giornata piuttosto critica. Armati di buonsenso e prudenza soprattutto se scoprirai di essere vittima di qualche gelosia. Tutta colpa di Saturno opposto.

Leone: la Luna sarà in aspetto favorevole e vi regalerà una bella dose di energia e forza di volontà. Sfruttala in maniera efficace senza cacciarti in situazioni stressanti.

Vergine: potreste ritrovarvi a spendere dei soldi per una questione pratica. Ma non agitarti perché sarà denaro speso bene in vista del futuro.

Oroscopo del giorno, 25 Novembre

Bilancia: Marte aggressivo potrebbe mettervi nella condizione di difendere un attacco inaspettato. Non restare inerme, a volte è giusto reagire con grinta.

Scorpione: giornata molto interessante per voi Scorpione. State vivendo un momento molto produttivo. Il periodo è quello giusto per avviare un nuovo progetto.

Sagittario: Venere in aspetto armonico ti regalerà una bella dose di amore. Avrai molte opportunità da qui in avanti di conoscere nuove persone e vivere un nuovo amore.

Capricorno: giornata piuttosto critica. Serve cautela e buonsenso per non gridare guerra a tutti. Occhio ai rapporti con figli e parenti.

Acquario: giornata interessante e fruttuosa per i nati Acquario. Ritroverete nuovo slancio e riscoprirete una vecchia passione.

Pesci: secondo le stelle questa sarà la giornata adatta per portare avanti una compravendita o degli affari importanti. Le stelle saranno dalla tua parte.