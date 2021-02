Oroscopo del giorno, 26 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo venerdì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: passerete una giornata molto positiva soprattutto per quanto riguarda l’amore. Avrete l’opportunità di iniziare un nuovo capitolo della vostra vita, ma cercate di non fidarvi delle prime impressioni.

Toro: giornata favorevole con molti di voi che riusciranno a risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. Potrete contare sull’influenza positiva di Venere e della Luna.

Gemelli: in amore voi Gemelli state attraversando un periodo di transizione, cercate solamente di non farvi cogliere impreparati. Bene professionalmente ma non calcate troppo la mano.

Cancro: Saturno influenzerà la vostra giornata grazie all’energia positiva che sprigionerà. Riuscirete a risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. In amore è arrivato il momento di rimettervi in gioco.

Leone: secondo le stelle oggi voi Leone avrete una giornata piena di sorprese. Abbiate fiducia soprattutto nelle vostre amicizie perché in questa maniera riuscirete a superare ogni difficoltà.

Vergine: giornata fruttuosa anche per il vostro segno. Professionalmente state vivendo un buon periodo e le vostre finanze ne stanno approfittando. Un progetto importante vi sta aspettando, impegnatevi e cercate di cogliere ogni minima occasione.

Oroscopo del giorno, 26 Febbraio

Bilancia: Venere sarà in opposizione e voi state vivendo un periodo complicato in amore. Vi sentite lasciati in disparte e questo vi provoca insicurezza.

Scorpione: avrete un’energia positiva che vi porterete dietro per tutta la giornata. Avete sofferto molto in amore ma finalmente le cose stanno per cambiare.

Sagittario: novità sul lavoro per voi del Sagittario. Potrebbe arrivare quella chiamata tanto attesa e questo ti lascerà senza parole.

Capricorno: l’amore la farà da padrone in questa giornata. Finalmente i single avranno la loro rivincita e questo grazie ad una Luna molto favorevole.

Acquario: Marte nel segno vi provocherà una certa agitazione. Avrete molte situazioni in sospeso da risolvere.

Pesci: la giornata si prospetta molto positiva soprattutto per i sentimenti. La persona amata ha grandi progetti e finalmente riuscirete a capire cosa volete realmente per il vostro futuro.