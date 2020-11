Secondo l'oroscopo del giorno sarà per la Vergine una giornata molto proficua, specialmente dal punto di vista lavorativo

Curiosi di conoscere l’andamento di questo giovedì di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: la Luna transiterà vicino al tuo cielo e come conseguenza avrete una bella forza interiore. Avrete anche una voglia di amare e una passione pronti per notti infuocate.

Toro: giornata piuttosto critica. Ci sono dei problemi in amore, in famiglia o nel lavoro che ti levano la tranquillità. Se non riesci a risolvere prova a consultare un professionista.

Gemelli: secondo le stelle oggi dovrete fare i conti con qualche possibile litigio in amore generato dal bisogno di tenere le redini del rapporto. Sii prudente.

Cancro: potrebbe affiorare un pò di stanchezza dopo giorni molto intensi sul lavoro. Prenditi del tempo e presta maggiore attenzione alla tua forma fisica. Hai bisogno di riposare.

Leone: le stelle prevedono massima cautela in amore. Se non farai attenzione, correrai il rischio di incappare in qualche tensione di troppo.

Vergine: sarà una giornata molto proficua per la Vergine, specialmente dal punto di vista lavorativo. Saprai metterti in gioco per esprimere le tue competenze e le tue qualità.

Oroscopo del giorno, 26 Novembre

Bilancia: dedicate del tempo alla vostra forma fisica facendo dello sport. Le tensioni dell’ultimo periodo potrebbero avervi provocato dello stress.

Scorpione: grazie a Mercurio nel segno sarà un giovedì particolarmente fruttuoso. Potresti ottenere un nuovo incarico. Sarà un’occasione imperdibile per mostrare le tue capacità.

Sagittario: giornata proficua per voi nati Sagittario. La Luna nel segno vi regalerà forza, vitalità e buone idee. Prendete iniziativa.

Capricorno: usate estrema cautela, soprattutto in amore e in famiglia. Potrebbero esserci liti in casa causati dal bisogno di avere il comando.

Acquario: le stelle suggeriscono di avere molta prudenza. Nel corso di questa giornata potrebbe affiorare un po’ di nervosismo, della tensione accumulata nel tempo.

Pesci: giornata promettente per voi Pesci in particolare per questioni legate al patrimonio di famiglia. Sono previsti incassi extra.