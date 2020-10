L'oroscopo del giorno dice che per il Cancro potrebbe spuntare l'occasione per fare un viaggio all'estero

Curiosi di conoscere l’andamento di questo lunedì secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: oggi sarà una giornata piuttosto critica. Sarete turbati da un vecchio ricordo che vi metterà parecchio di malumore. Cercate di non pensarci troppo.

Toro: stai vivendo un periodo di transizione, ma dopo alcune giornate molto complicate, finalmente troverai uno spiraglio di luce che ti permetterà di ricaricare le batterie e superare alcune tue difficoltà.

Gemelli: dovreste dedicarvi di più alla vostra forma fisica soprattutto se nei giorni scorsi hai accumulato troppo stress.

Cancro: oggi dovrebbe spuntare l’occasione per alcuni di voi per fare un viaggio all’estero. Dovresti prenderlo in considerazione, perché potrebbe rivelarsi un’ottima opportunità per ripartire.

Leone: dovrete fare particolare attenzione alle vostre finanze. Si preannunciano giorni molto critici da un punto di vista economico. Cerca di non darti alla pazza gioia.

Vergine: un ex socio si farà vivo per discutere di una questione. Affrontarlo con calma e prova sentire cosa vuole. Mercurio è nel segno e ti sosterrà.

Oroscopo del giorno, 26 Ottobre

Bilancia: presta un pò più di attenzione alla forma fisica e se è il caso anche di fare un controllo medico. Niente di cui preoccuparsi, ma lo stress accumulato nelle ultime settimane potrebbe farsi sentire.

Scorpione: giornata particolarmente intrigante per quanto riguarda l’amore per lo Scorpione. Qualcuno sentirà una tanto forte quanto improvvisa attrazione verso una persona appena conosciuta.

Sagittario: dovrai avere molta prudenza soprattutto in amore. I figli adolescenti potrebbero crearti qualche grattacapo o provocare delle discussioni. Mantieni la calma.

Capricorno: si preannuncia una giornata particolarmente fruttuosa sul lavoro per i Capricorno. Potrai contare su colleghi energici e capaci per portare a buon fine un affare.

Acquario: voi Acquario potresti essere impegnato in una questione di carattere pratico. È probabile che dovrai affrontare delle faccende bancarie.

Pesci: Sarà una giornata interessante per quel che riguarda i rapporti interpersonali. Tu sarai gentile e sicuro di te come non mai e riuscirai a fare un’ottima impressione sugli altri.