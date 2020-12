Oroscopo del giorno, 28 Dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo lunedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione segno per segno.

Ariete: preparatevi a fare un viaggio nell’amore. Una bellissima Venere nel segno vi farà vivere delle belle emozioni con la persona amata. Lasciatevi trasportare senza timore.

Toro: trascorrerete questo lunedì in buona compagnia. Approfitta di queste stelle che favoriscono soprattutto le relazioni per metterti in gioco, per non restartene da solo.

Gemelli: si preannuncia per voi nati Gemelli un’ottima giornata. E non potrebbe essere altrimenti grazie a questa splendida Luna nel segno. Energia e vitalità non vi mancheranno.

Cancro: avrete oggi la mente più sgombra dai pensieri che negli ultimi giorni vi hanno tormentato. D’ora in avanti riuscirai a recuperare sempre più serenità e lucidità mentale.

Leone: la Luna in bell’aspetto potrebbe procurarvi dei bei incontri gradevoli. Lasciatevi alle spalle le tensioni passate e guardate al futuro con maggiore ottimismo.

Vergine: potreste oggi voi Vergine accusare un po’ di stanchezza e di calo fisico. Riposatevi e cercate di recuperare le energie in vista dell’ultimo giorno dell’anno.

Oroscopo del giorno, 28 Dicembre

Bilancia: si preannuncia una giornata molto stimolante soprattutto da un punto di vista relazionale Se una storia si è conclusa nei mesi scorsi, potrai consolarti molto presto.

Scorpione: sarà un lunedì intrigante soprattutto in amore. Più di uno Scorpione potrà vivere una forte e inaspettata attrazione.

Sagittario: la settimana partirà con il piede giusto soprattutto da un punto di vista professionale. Potrai portare a buon fine gli ultimi affari di questo 2020.

Capricorno: giornata positiva per voi Capricorno da dedicare al relax totale e recuperare le energie che questo Marte in opposizione vi ha tolto.

Acquario: comincerà per te un’altra vita. Dovrai fartene una ragione: Giove e Saturno non ti consentiranno più di portare avanti le cose come hai fatto finora.

Pesci: prendetevi cura della vostra forma fisica. Se ti sentite appesantiti sarà ora di mettervi un po’ a dieta.