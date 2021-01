Oroscopo del giorno, 29 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo venerdì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: La Luna in un segno amico vi renderà particolarmente passionali. Non sprecate questa occasione e organizzate magari una bella cenetta a lume di candela.

Toro: vi aspetterà un’altra giornata molto agitata dove dovrete usare la massima cautela soprattutto in famiglia. E’ probabile che discuterete con una persona a voi cara.

Gemelli: oggi potrebbe per voi dei Gemelli spuntare l’opportunità di un bel viaggio. Coglila al volo perché potrebbe essere un occasione d’oro per il vostro futuro.

Cancro: si preannuncia una giornata particolarmente fruttuosa. Potrebbe accadere qualcosa di molto bello ma anche inaspettato. In arrivo possibili somme di denaro extra.

Leone: vi converrà oggi avere buonsenso e diplomazia perché nel corso della giornata sarà facile imbattersi in uno scontro con qualcuno. Se così fosse evitate reazioni impulsive.

Vergine: sarà una giornata interessante. Se ti troverai in una situazione in apparenza complicata, ti converrà fidarti dell’intuito e mettere da parte la tua tanto amata logica.

Oroscopo del giorno, 29 Gennaio

Bilancia: per voi della Bilancia ci sarà una Luna splendida proprio nel settore degli incontri. Sfruttate queste ore per mettervi in gioco in amore.

Scorpione: si prospetta una giornata molto insidiosa dove probabilmente incapperete in un rivale abbastanza agguerrito. Reagite con calma e sangue freddo.

Sagittario: si preannuncia per voi del Sagittario una giornata molto stimolante grazie a Giove e Mercurio nel segno che vi daranno una mano a riprendere un progetto importante.

Capricorno: sarete occupati a risolvere alcune questioni di carattere pratico. Saranno questioni delicate che richiederanno particolare diplomazia.

Acquario: le stelle favoriranno le collaborazioni, i contatti e le associazioni. Sarà una giornata molto produttiva per chi vorrà unirsi a un gruppo.

Pesci: oggi per i Pesci si attende una giornata molto proficua sul lavoro. potreste ottenere, inaspettatamente, un nuovo incarico, fare un avanzamento di carriera.