Oroscopo del giorno, 3 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Voi della Bilancia per tutto il mese di gennaio tornerete ad essere protagonisti

Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo mercoledì di Febbraio secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: la vostra famiglia oggi reclameranno il vostro affetto e la vostra attenzione. Il passaggio di Venere nel segno riaccenderà anche la vostra passione. Insomma una giornata da sfruttare in compagnia delle persone care.

Toro: occhio che potrebbe accadervi qualcosa di bello, come ad esempio un nuovo incarico. Se così fosse non siate titubanti e accettate.

Gemelli: oggi Venere da pochi giorni in un segno amico riporterà l’amore nella vostra vita. Chi nei mesi passati ha vissuto una crisi con il partner, avrà la possibilità di recuperare un bell’affiatamento.

Cancro: voi del Cancro potreste nel corso della giornata ritrovarvi nel mezzo di una discussione piuttosto accesa in famiglia. Sforzatevi di avere il sangue freddo.

Leone: realizzerete di non essere da soli nemmeno in un momento come questo molto particolare. Se avrai bisogno di una mano, ci sarà qualcuno felice di tenderla, ma tu dovrai mettere da parte il tuo orgoglio.

Vergine: oggi le stelle favoriranno le situazioni di carattere pratico come ad esempio una trattativa immobiliare. Se stai pensando di acquistare o vendere casa, dovresti agire in queste ore.

Oroscopo del giorno, 3 Febbraio

Bilancia: voi della Bilancia per tutto il mese di gennaio tornerete ad essere protagonisti. Si preannunciano giornate ricche di novità.

Scorpione: problemi relazionali per voi a causa della vostra estrema gelosia. Se non correrete ai ripari rischierete di litigare.

Sagittario: per i Sagittario single sarà una giornata memorabile. Nelle prossime ore, se uscirai allo scoperto, potresti imbatterti in un incontro letteralmente magico.

Capricorno: si alzerà in voi un desiderio crescente di successo. Tutto questo grazie al passaggio di Venere in un segno amico. Favoriti gli affari.

Acquario: oggi potrete contare su un quadro astrale di tutto rispetto che vi porterà successo in questa giornata. Allargate gli orizzonti futuri.

Pesci: è tempo di lasciare indietro i ricordi tristi, il timore di soffrire nuovamente e abbandonarvi alle emozioni, ai sentimenti.