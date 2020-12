Oroscopo del giorno, 30 Dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Giornata ideale per la Vergine da dedicare un po' alla vita sociale

Curiosi di conoscere l’andamento di questo mercoledì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione segno per segno.

Ariete: ci sarà una bellissima Luna piena che illuminerà la vostra fine dell’anno. Dovresti organizzare qualcosa di piacevole per Capodanno, approfittando di Venere e Luna in aspetto favorevole.

Toro: giornata piuttosto stimolante. Gli affetti saranno al centro della vostra attenzione. Sfruttate le prossime ore per fare un bilancio del vostro anno.

Gemelli: se qualcuno vi chiederà una mano non abbiate timore a dimostrare la vostra generosità. Saprà sicuramente ricompensarvi.

Cancro: oggi e domani splenderà una bellissima Luna piena nel vostro segno. Sarà perfino un po’ pungente, ma tu saprai difenderti e passare al contrattacco.

Leone: prendetevi voi Leone del tempo per rilassarvi un po’. Approfittate di queste giornate per ricaricare le batterie in vista di un 2021 che vi metterà a dura prova.

Vergine: giornata ideale per dedicare un po’ alla vita sociale. Organizzate qualcosa di piacevole in compagnia degli amici più stretti che non vedete da tempo.

Bilancia: è tempo di voltare pagina e di prepararvi ad un 2021 che potrebbe stravolgere la vostra vita. Preparatevi ad accogliere i cambiamenti che arriveranno.

Scorpione: oggi voi Scorpione potrete contare sulla complicità di una bellissima Luna che parlerà di amore, sogni e futuro. Organizza qualcosa di piacevole in compagnia di chi ami.

Sagittario: concluderete questo 2020 in maniera soddisfacente. Gli ultimi affari ti hanno portato nuovi guadagni e Venere nel tuo segno potrebbe averti regalato un nuovo amore.

Capricorno: cercate voi Capricorno di riposare un po’. Negli ultimi giorni siete stati messi a dura prova. Ed è facile che tu sia arrivato alla fine di questo 2020 piuttosto provato.

Acquario: dovreste organizzare qualcosa di speciale in compagnia del partner. Con un cielo così promettente potrai goderti una fine dell’anno bellissima.

Pesci: oggi Luna romanticissima. Non sprecarla, ma organizza una fine dell’anno speciale da trascorrere insieme alla tua dolce metà.