Oroscopo del giorno, 30 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo sabato secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: sarà un sabato molto stimolante dove ti destreggerai tra vari impegni e progetti da portare avanti. Molto presto le stelle premieranno il vostro impegno.

Toro: inizierà per voi del Toro un fine settimana rilassante grazie ad una bellissima Luna che transiterà in un segno amico. Riposatevi, staccate la spina dalle preoccupazioni degli ultimi giorni.

Gemelli: la Luna in opposizione potrebbe mettervi in difficoltà. Sarete distratti, faticherete a restare concentrati e qualcuno di voi sarà perfino nervoso.

Cancro: si preannuncia una giornata molto promettente. Le stelle favoriranno in special modo le relazioni, i dialoghi, le collaborazioni.

Leone: sarà la giornata adatta per i Leone che dovranno chiedere dei soldi con un finanziamento. Sfruttate le prossime ore, le stelle saranno dalla vostra parte.

Vergine: oggi darete dimostrazione delle vostra enorme professionalità. Complice anche il passaggio della Luna nel vostro segno potrete dimostrare quanto valete nel lavoro.

Oroscopo del giorno, 30 Gennaio

Bilancia: inizierà un fine settimana decisamente pimpante per voi della Bilancia. Vi sveglierete con il buonumore. Una sensazione che vi accompagnerà per tutte le prossime 48 ore.

Scorpione: sarà importante oggi cercare alleanze per cercare di contrastare un rivale particolarmente agguerrito. Anche se siete tipo tosti, non potete farcela sempre da soli.

Sagittario: potreste affrontare oggi delle difficoltà sul lavoro. Durante la giornata dovrete fare attenzione ad una concorrenza abbastanza agguerrita. Mantenete la calma.

Capricorno: sarà una giornata proficua per voi del Capricorno. Nelle prossime ore potrebbe saltare fuori l’occasione di un viaggio che potrebbe aprirvi a nuovi orizzonti.

Acquario: dedicatevi in questo sabato ad un’attività rilassante. Le stelle vi incoraggeranno a prendervi cura di voi. Staccate la spina e fate il pieno di energia in vista dei prossimi impegni.

Pesci: oggi potreste incappare in un ex coniuge deciso a chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso. Se così fosse mantenete la calma.