Curiosi di conoscere l’andamento di questo sabato secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: come raccomandano le stelle dovete mantenere la calma. Ci saranno da affrontare nel corso della giornata delle spese impreviste. Non agitarti e affronta la situazione con razionalità.

Toro: prenditi un pò di tempo per te stesso pensando a te. Dedicati alla cura del corpo e al relax, non lo fai da tanto.

Gemelli: dovresti affrontare la situazione facendo leva sul tuo senso pratico. Sarà utile mantenere i piedi per terra e non fare troppi voli con la fantasia.

Cancro: usate la massima cautela nei rapporti con gli altri. Nel corso della giornata potrebbe affiorare molta agitazione: cercate di tenerla sotto controllo.

Leone: oggi avrete un imprevisto che potrebbe mettervi agitazione. Usate cautela perché la Luna in opposizione potrebbe causarvi ulteriore nervosismo.

Vergine: oggi ci sarà una bellissima luna piena che annuncerà una partenza verso destinazioni lontane. Magari un viaggio di nozze.

Oroscopo del giorno, 31 Ottobre

Bilancia: ci sarà da discutere per motivi di carattere pratico per la Bilancia, forse per dei beni in comune. Mantieni calma e buonsenso se nasceranno delle incomprensioni.

Scorpione: ci sarà un plenilunio molto difficile che richiederà particolare cautela. Cerca di non riversare la tua agitazione nelle persone che ti staranno vicino.

Sagittario: ci saranno importanti novità in arrivo. Finalmente potrai lasciarti alle spalle le complicazioni vissute durante la prime parte di questo 2020 e vivere una nuova fase della tua vita.

Capricorno: sarà una giornata particolare per i Capricorno perché riaccenderà la tua sensualità e passione messa da parte nelle ultime settimane. Approfittane.

Acquario: dovrete avere molta prudenza. Nel corso della giornata potresti ritrovarti ad affrontare parenti ostili e determinati a remarti contro.

Pesci: in questi giorni voi Pesci avete dato sfoggio delle vostre qualità professionali e della vostra grande preparazione e oggi sarete particolarmente apprezzati.