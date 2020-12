Le stelle prevedono per questo venerdì una giornata piuttosto interessante sia in amore che sul lavoro per la Vergine

Curiosi di conoscere l’andamento di questo venerdì secondo l’oroscopo del giorno? Buona lettura!

Ariete: la Luna sarà in aspetto favorevole e vi farà svegliare con una bella voglia di amare di mettere in gioco i sentimenti. Sfruttate la giornata per rimettere armonia nella vostra storia.

Toro: approfittate del sostegno di Mercurio per trovare il coraggio di parlare chiaro ad un vostro ex. Se ci sono situazioni economiche da risolvere oggi è la giornata giusta per farlo.

Gemelli: secondo le stelle la giornata sarà molto fruttuosa soprattutto sul lavoro. Le stelle saranno dalla vostra parte e favoriranno il commercio, le trattative e i nuovi progetti.

Cancro: usate estrema cautela in amore perché sarà facile scivolare nella gelosia. E sarà una trappola molto pericolosa perché vi farà diventare possessivi. Siate prudenti.

Leone: la Luna raggiungerà il vostro segno e avrete una belle carica di energia e vitalità. La giornata sarà sicuramente migliore rispetto a quelle passate. Organizzate qualcosa di bello purché nei limiti.

Vergine: giornata piuttosto interessante sia in amore che sul lavoro. Il periodo non è semplice ma le stelle sono molto benevole. Non essere troppo pignolo.

Oroscopo del giorno, 4 Dicembre

Bilancia: di fronte ad una difficoltà, un ostacolo da superare cercate di prediligere la via più semplice tenendo duro. Da metà dicembre le cose andranno meglio per voi Bilancia.

Scorpione: probabile che oggi dovrete fare i conti con una concorrenza molto agguerrita. Se così fosse affilate gli artigli e studiate una strategia valida.

Sagittario: giornata molto stimolante grazie alla Luna in ottimo aspetto. Il prossimo week end si prospetta interessante. Ritroverete energia, ottimismo e voglia di mettervi in gioco.

Capricorno: 24 ore complicate per i Capricorno. Sarete travolti da pensieri e preoccupazioni. Ma le stelle vi incoraggeranno a reagire e a non scoraggiarvi.

Acquario: oggi scoprirete di avere degli alleati importanti. Conta pure su di loro per iniziare a ricostruire il tuo futuro.

Pesci: si prospetta un fine settimana promettente per i Pesci soprattutto per chi è in cerca di una nuova occupazione. Potresti ricevere una telefonata inaspettata per un colloquio di lavoro.