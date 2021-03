Oroscopo del giorno, 4 Marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo giovedì di Marzo secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: i sentimenti influenzeranno la vostra giornata. L’influenza del Sole vi donerà allegria e i vostri problemi amorosi saranno più semplici da gestire. Bene nel lavoro.

Toro: secondo le stelle oggi voi del Toro farete un piccolo passo indietro sul lavoro rispetto alla scorsa settimana. Cercate però di non arrenderci, la vita é fatta di alti e bassi.

Gemelli: cercate di coltivare al meglio tutti i rapporti personali. Sul piano delle amicizie oggi le cose andranno alla grande e vi daranno grande soddisfazione.

Cancro: iniziate ad avere la consapevolezza che dentro di voi qualcosa sta cambiando. Cambierà il vostro modo di guardare una persona, la guarderete con occhi diversi e sotto una nuova luce, positiva. Non nascondete i vostri sentimenti.

Leone: con il passare del tempo la situazione in amore vedrete che migliorerà. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà qualche problemino domani ma nulla di irrisolvibile.

Vergine: la giornata si preannuncia fortunata per voi della Vergine. Ovviamente questo periodo non potrà durare per sempre, preparatevi a passare poi qualche settimana non proprio positiva.

Oroscopo del giorno, 4 Marzo

Bilancia: avrete oggi una forza fuori dal comune che vi farà risolvere alcune faccende rimaste in sospeso sul lavoro.

Scorpione: Marte sarà favorevole nel vostro segno quindi via libera ai sentimenti. Chi nei giorni scorsi ha avuto qualche problema con la persona amata si renderà conto che adesso potrà andare solamente meglio.

Sagittario: voi Sagittario oggi vi troverete di fronte ad un bivio. La scelta è ardua e difficile. Non capirete subito se avete fatto la scelta giusta ma ve ne accorgerete in seguito.

Capricorno: prestate attenzione sul lavoro oggi perché un progetto importante potrebbe naufragare a causa vostra. C’è da impegnarsi un po’ di più se volete che le cose cambino.

Acquario: la Luna vi sarà sfavorevole e ci sarà qualche contrasto in famiglia. Cercate di mantenere la calma e gestirete al meglio la situazione.

Pesci: oggi il rapporto con la persona amata sarà fantastico. Il momento è favorevole in amore e sembra essere passato il brutto momento che vi ha accompagnato per tutto lo scorso anno.