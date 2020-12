Le stelle prevedono complicazioni in famiglia per la Vergine

Curiosi di conoscere l’andamento di questo sabato secondo l’oroscopo del giorno? Buona lettura!

Ariete: giornata molto stimolante soprattutto in amore. La Luna nel segno vi riempirà di energia e voglia di amare. Occhio ad un incontro che potrebbe essere fatale per i vostri sentimenti.

Toro: usate prudenza e mantenete i nervi ben saldi. Nel corso della giornata potreste incappare in qualche contrattempo come un guasto in casa.

Gemelli: la Luna sarà nel segno e si preannuncia un sabato piacevole da trascorrere in compagnia della persona amata.

Cancro: vi sveglierete con una bella vitalità e più sicuri di voi. Fate attenzione a non esagerare però. La vostra sicurezza non dovrà trasformarsi in vanità.

Leone: accoglierete la Luna nel segno che vi regalerà energia, vitalità. Questo fine settimana sarete i protagonisti indiscussi.

Vergine: potreste avere delle complicazioni in famiglia con figli o fratelli. Incomprensioni che potrebbero nascere per colpa della tua assenza.

Oroscopo del giorno, 5 Dicembre

Bilancia: oggi potreste trovare in una persona un valido alleato per farvi aiutare nei momenti di difficoltà. Tenete duro.

Scorpione: voi nati Scorpione dovete fare i conti con un rivale sul lavoro che tenterà di mettervi il bastone tra le ruote. Non cadete nella sua trappola.

Sagittario: troverete nuovi stimoli che vi invoglieranno a rimettervi in gioco, a ripartire dopo un anno abbastanza difficile che vi ha messo a dura prova.

Capricorno: sarete assorbiti da alcune questioni di carattere pratico. Le cose non stanno andando come vorresti e ti senti giù di morale.

Acquario: usate la massima cautela voi Acquario perché nel corso della giornata potrebbe rispuntare un vostro ex. Restate calmi.

Pesci: fermatevi cari Pesci per fare un po’ di ordine mentale. Negli ultimi giorni siete stati molto confusi e dubbiosi riguardo un amore. Le stelle vi invitano a fare chiarezza dentro di voi.