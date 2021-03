Oroscopo del giorno, 5 Marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Giornata che sarà molto promettente per l'Ariete

Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo venerdì di Marzo secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: giornata che sarà molto promettente soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Finalmente arriverà una bella notizia che stravolgerà tutte le vostre aspettative.

Toro: la Luna sarà favorevole e per questo saranno favoriti i nuovi incontri. Single datevi da fare, finalmente potrete prendervi la vostra rivincita nei sentimenti.

Gemelli: Marte sarà nel vostro cielo e voi dovreste approfittarne per approfondire alcune situazioni di cui siete venuti a conoscenza nelle ultime 48h. In amore è arrivato il momento di fare grandi progetti.

Cancro: secondo le stelle oggi Saturno entrerà in un segno amico ed è arrivato il momento di fare il primo passo se vi interessa qualcuno di quel segno. Nel lavoro serve più impegno da parte vostra.

Leone: giornata ricca di colpi di scena per voi nati sotto il segno del Leone. Cercate di non mandare all’aria quel progetto a cui state lavorando da molto tempo. In amore qualche alto e basso ma nulla di preoccupante.

Vergine: ottimo cielo oggi per voi. Saranno favoriti i nuovi incontri e tutti i rapporti interpersonali. State facendo molta strada, bravi continuate così.

Oroscopo del giorno, 5 Marzo

Bilancia: Saturno sarà in conflitto con Marte e questo vi renderà molto nervosi. Cercate di non sbilanciarvi troppo o rischierete di rovinare un rapporto di lunga data.

Scorpione: oggi voi dello Scorpione avrete l’occasione per realizzare un vostro piccolo sogno. Siete persone molto possessive quindi evitate domani di creare litigi inutili. Nel lavoro stanno cambiando molte cose.

Sagittario: riceverete oggi una chiamata inaspettata quanto difficile da sopportare. Cercate di mantenere la calma e controllare le emozioni. Nel lavoro presto arriverà una bella notizia.

Capricorno: Saturno è nel vostro cielo per cui cercate di approfittarne per portare a termine quanti più progetti possibili prima che sia troppo tardi. Un amico è in difficoltà, questa volta sta a voi tendergli una mano.

Acquario: la Luna oggi vi sarà favorevole e favoriti saranno oggi i nuovi incontri soprattutto per i single. In amore, le coppie, stanno attraversando un periodo magico, è il momento del grande passo.

Pesci: Marte influenzerà la vostra carriera. Oggi si presenterà per voi dei Pesci un’occasione irripetibile, riflettete bene prima di fare una scelta.