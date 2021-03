Oroscopo del giorno, 8 Marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo lunedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: secondo le stelle oggi brillerete di una luce diversa grazie all’influenza di Marte che vi darà nuovo sprint ed energia. Approfittate di questa giornata per risolvere questioni irrisolte e per stringere nuove alleanze.

Toro: non andrà benissimo in amore oggi a causa di una Luna in opposizione. Ultimamente vi sentite un po’ sottotono e trasmettete al partner il vostro stato d’animo, non va bene.

Gemelli: per oggi le stelle hanno in mente grandi cose per voi dei Gemelli. Finalmente inizierete questa settimana come mai avete fatto. Riuscirete a realizzare un progetto e in amore farete colpo sulla persona che vi interessa.

Cancro: buona giornata per quanto riguarda il lavoro. Riuscirete a fare colpo sul vostro capo e capirete che ben presto potrebbe esserci una promozione. Periodo fortunato anche per chi è in cerca di lavoro.

Leone: giornata giusta per voi del Leone per fare pace con un familiare. Saturno è nel vostro segno e vi aiuterà a mettere da parte l’orgoglio. Armatevi di coraggio e fate il primo passo.

Vergine: in amore ci sarà qualche tensione di troppo a causa del ritorno di un ex fidanzato o socio.

Oroscopo del giorno, 8 Marzo

Bilancia: la Luna è nel vostro segno e questo vi permetterà di avere una forza fuori dal comune. Riuscirete a farvi amare da tutti e inoltre avrete l’energia per portare a termine quel compito importante.

Scorpione: oggi voi dello Scorpione se avrete il coraggio di osare in amore riuscirete a fare grandi cose. E’ da tempo che rimanete lì a guardare, domani avrete l’opportunità di agire.

Sagittario: giornata pesante con un contrattempo che in mattinata renderà il vostro umore pessimo. Cercate di restare calmi.

Capricorno: sarà un lunedì dove i sentimenti regneranno sovrani. Siete persone passionali che hanno voglia di amare. Domani avrete la vostra rivincita, cercate di non perdere l’occasione che vi si presenterà.

Acquario: giornata molto fortunata con la dea bendata che in serata potrebbe bussare alla vostra porta. Finalmente tutti i sforzi fatti fino adesso verranno ripagati. In amore bellissime notizie.

Pesci: rimandate ogni decisione o discussione ai prossimi giorni perché oggi non sarà la giornata ideale per decidere o chiarire.