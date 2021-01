Oroscopo del giorno, 9 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo sabato secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno

Ariete: inizierete ad avvertire l’influenza di Giove che favorirà gli incontri. Favorite saranno le nuove conoscenze. Sfruttate al meglio la giornata, uscendo di casa, frequentando persone, nei limiti delle disposizioni anticovid.

Toro: giornata giusto per chiedere un finanziamento. Sfrutta queste stelle per cercare un aiuto pratico, una soluzione concreta, visto che negli ultimi tempi Giove in opposizione ha creato dei problemi da un punto di vista economico.

Gemelli: giornata brillante per il segno dei Gemelli. D’ora in poi riuscirai a esprimere al meglio i tuoi talenti a tal punto che più di una persona potrebbe invidiarti.

Cancro: oggi e domani saranno due giornate in cui dovrai fermarti un attimo per fare un piccolo bilancio. Adesso hai più forza e sicurezza in te stesso e non temi più le conseguenze, se parlerai in maniera diretta e onesta.

Leone: grazie alla bellissima Luna in un segno amico potrete dare spazio all’amore e alle relazioni. Prova a tralasciare, per qualche ora, i problemi pratici e concediti una serata speciale con la persona amata.

Vergine: giornata ideale per voi Vergine da trascorrere in famiglia. Venere di nuovo attiva e Marte in ottimo aspetto saranno tue alleate. Organizza qualcosa di piacevole.

Oroscopo del giorno, 9 Gennaio

Bilancia: dedicatevi un po’ agli amici, allargate i contatti, fate nuovi incontri. Con Giove, Saturno, Mercurio e Luna in ottimo aspetto l’umore sarà al top.

Scorpione: oggi voi Scorpione scoprirete che l’amore tornerà di nuovo fortemente nella vostra vita grazie a Sole e Venere nel segno.

Sagittario: oggi accoglierete la Luna nel segno. Non ti mancheranno di certo energia, una buona vitalità e la voglia di amare. In programma una serata maliziosa.

Capricorno: oggi e domenica saranno due giornate particolarmente intriganti per l’amore. Se sei single da tempo, dovresti approfittare della presenza di Venere nel tuo cielo per uscire allo scoperto.

Acquario: si preannuncia una serata molto piacevole che potrebbe concludersi in modo ancora migliore. Le relazioni andranno a gonfie vele.

Pesci: ritroverete la voglia di rivalsa e di rivincita rimasta un po’ soffocata dalle tensioni degli ultimi giorni.