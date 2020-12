Oroscopo della vigilia di Capodanno: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento dell’ultimo giorno dell’anno secondo l’oroscopo della vigilia di Capodanno? Ecco la previsione segno per segno.

Ariete: trascorrerete un ultimo dell’anno spumeggiante. Durante la notte di San Silvestro, infatti, potrai godere della compagnia di Venere e di una fantastica Luna.

Toro: la Luna sarà in una posizione interessante. si preannuncia un Capodanno tranquillo, all’insegna dell’intimità famigliare come piace a te.

Gemelli: mettete da parte pensieri e questioni pratiche e godetevi un San Silvestro tranquillo in compagnia di amici e degli affetti più cari.

Cancro: potete contare su una bellissima Luna che transiterà nel vostro cielo Anche se sarete più pungenti del solito, saprete difendervi con onore da eventuali attacchi.

Leone: finirete l’anno con una bellissima Luna che inizierà il transito nel vostro segno. Inoltre anche Mercurio sarà in ottimo aspetto e vi attenderà un capodanno davvero positivo.

Vergine: sta per concludersi un 2020 che per voi Vergine nonostante le difficoltà generali ha portato anche tantissime cose positive. Ma siete già pronti a fare nuovi progetti in vista del 2021.

Bilancia: trascorrerete l’ultimo dell’anno in maniera tranquilla anche se verso sera potrete accusare un po’ di stanchezza. State su di morale, il nuovo anno inizierà bene.

Scorpione: l’anno si concluderà per voi Scorpione con una bellissima Luna piena. Una Luna che susciterà in te la voglia di amore, di viaggi, di un futuro migliore.

Sagittario: anche voi Sagittario potrete contare su una bellissima Luna. Venere nel segno vi inviterà a passare la notte in compagnia della persona che amate.

Capricorno: potrete finalmente festeggiare la fine dell’anno e anche l’addio di Marte nel segno che vi ha dato filo da torcere per tutto il 2020.

Acquario: sarà un capodanno frizzante per il segno dell’Acquario. Sarai pieno di energia, vitalità e passione: approfittane, per organizzare qualcosa di piacevole.

Pesci: la Luna oggi saprà stregarvi. Dovrai mettere da parte le esitazioni degli ultimi giorni e regalarti una notte in compagnia della tua dolce metà.