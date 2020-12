Scopriamo insieme l'oroscopo della vigilia di Natale segno per segno

Oroscopo della vigilia di Natale. Curiosi di conoscere l’andamento di questa vigilia di Natale secondo le stelle? Ecco la previsione segno per segno.

Ariete: vi attende una vigilia di natale frenetica anche se ovviamente diversa rispetto a quelle passate. La Luna ti saluterà per traslocare nel segno del Toro, ma non ti mancherà comunque l’energia necessaria ad affrontare la tua giornata.

Toro: la Luna farà il suo ingresso nel segno e vi accompagnerà per tutto il periodo natalizio. Approfittane, per trascorrere queste feste accanto alle persone che ami.

Gemelli: sarà una giornata che vi vedrà a casa tra i fornelli. Anche se le feste saranno un po’ più sobrie, questo non t’impedirà di passarle in compagnia dei tuoi affetti più cari.

Cancro: avrete la Luna nel segno che renderà migliore il vostro Natale anche se il meglio arriverà a Capodanno.

Leone: a voi Leone vi attende una vigilia divertente da trascorrere con le persone a voi care. Approfittatene per staccare la spina dal lavoro.

Vergine: grazie alla Luna sarà una vigilia serena. Sarai amato dal partner e dai figli e anche te sarai desideroso di ricambiare. Goditi questi giorni di Natale accanto alle persone care.

Oroscopo della vigilia di Natale per tutti i segni zodiacali

Bilancia: anche per voi vigilia di Natale serena da trascorrere in compagnia della propria famiglia. Preparatevi ad un 2021 ricco di novità.

Scorpione: impegnatevi per passare un Natale serenamente, con le persone a cui vuole bene, che bramano la tua presenza e il tuo affetto.

Sagittario: vigilia attiva piena di cosa da fare. Per fortuna l’energia non vi mancherà e vi accompagnerà per tutti i giorni di festa.

Capricorno: nonostante il periodo delicato potrai goderti il sereno natale in compagnia delle persone che ami. Sarete accompagnati dalla Luna.

Acquario: vigilia frenetica per voi Acquario tra corse e ultimi acquisti da fare. Domani potete riposarvi.

Pesci: grazie ad una Luna gentile, voi Pesci trascorrerete una serena vigilia.