Oroscopo di Santo Stefano 2020 per tutti i segni zodiacali

Le stelle prevedono una giornata perfetta per lo Scorpione per farsi perdonare da qualcuno

Oroscopo di Santo Stefano 2020. Curiosi di conoscere l’andamento di questa giornata di Santo Stefano secondo le stelle? Ecco la previsione segno per segno.

Ariete: trascorrerete un Santo Stefano davvero piacevole. Gli amici vi reclameranno, ma voi sarete molto responsabili e farete tutto con la massima prudenza e sicurezza.

Toro: la Luna sarà ancora nel segno: approfittatene, per godervi a pieno queste giornate e per ricaricare le batterie.

Gemelli: trascorrerete questo 26 dicembre in compagnia delle persone che amate in famiglie davanti magari a dei bei giochi tradizionali. Ai progetti ci penserete dopo le feste.

Cancro: oggi e i prossimi saranno giorni allegri per voi nati Cancro. Giove e Saturno non sono più in opposizione e tu cominci a percepire una nuova leggerezza che mancava da un po’.

Leone: giornata perfetta da vivere in famiglia, fra giochi, dolci e tenerezze. Una bellissima Venere renderà i rapporti più sereni e amorevoli.

Vergine: l’amore oggi sarà più che mai presente nella vostra vita. La Luna vi spronerà ad amare, ad esprimere senza timore i sentimenti che provate verso una persona a voi cara.

Oroscopo di Santo Stefano 2020

Bilancia: anche se queste feste sono un po’ particolari e non potete festeggiare con tutte le persone a voi care, nulla vi impedisce di viverle lo stesso con gioia e serenità.

Scorpione: giornata giusta se dovete farvi perdonare da qualcuno. Se di recente hai vissuto qualche screzio con una persona, dovresti sfruttare le prossime ore per riappacificarti.

Sagittario: organizzate voi Sagittario qualcosa di piacevole in compagnia della persona che ami. Venere e Marte nel segno favoriranno i rapporti interpersonali.

Capricorno: sfruttate questa giornata di Santo Stefano per passare delle ore serene con la persona amata. Sarà uno splendido modo per ricaricare le batterie .

Acquario: giornata ideale per fare visita ai parenti, ma solo a quelli più stretti e rispettando le norme anti covid.

Pesci: l’importante oggi per voi Pesci sarà rallentare i ritmi, concedersi del riposo e passare le prossime ore circondato da affetti sinceri.