Papà in lacrime dopo aver visto il regalo di sua figlia: “Lo aveva fatto davvero”

Una storia bellissima che è diventata virale sul web nelle ultime ore. Un papà in lacrime dopo aver visto il regalo della figlia. Qualcosa a cui lui stesso aveva rinunciato per colpa delle difficoltà economiche.

Lindsey ha voluto fare una grandissima sorpresa al suo papà per Natale. È riuscita a mettere i soldi da parte e ad acquistare un cimelio di famiglia al quale l’uomo era molto legato e che 30 anni prima era stato costretto a vendere per aiutare la sua famiglia in un difficile momento economico. Nonostante tenesse a quell’oggetto, lui ci aveva rinunciato, perché i bisogni dei suoi cari erano la priorità assoluta. Così nel giorno di Natale, ha deciso di restituirgli quel dono prezioso e lo ha accompagnato con una lettera meravigliosa.

Aveva 8 anni, quando il suo papà si era separato da quella figurina e lei non ha mai dimenticato quel giorno. Si trattava di una figurina del 1984 di Dan Marino, un giocatore di football americano. Valeva molto e lui aveva bisogno di soldi per garantire alla sua famiglia tutto ciò di cui aveva bisogno. Dopo 30 anni, la figlia è riuscita a ritrovare quella figurina e ad acquistarla, per ringraziare il suo papà di quell’immenso sacrificio.

Il filmato è diventato virale sui social e riprende l’esatto momento in cui l’uomo scarta il regalo di Natale e scoppia in lacrime.

La lettera di una figlia al suo papà

Papà, questo è uno dei ricordi più vividi della mia infanzia. Avevo circa 7-8 anni e hai lasciato me e Nick in macchina mentre entravi nel negozio. Di soldi ce n’erano pochi e quindi eri lì per vendere il tuo oggetto più prezioso. In quel momento, ho sentito il tuo sacrificio e mi ha insegnato che avrei dovuto fare tutto ciò che è in mio potere per assicurarmi che la mia famiglia in futuro avesse sempre ciò di cui ha bisogno. Una lezione che da quel momento è sempre rimasta con me e mi ha insegnato il valore del bene superiore. Qualsiasi cosa io faccia nella vita, a casa o al lavoro, ti assicuro che è proprio per il bene superiore. Quando sei tornato in macchina con quel denaro per pagare le bollette e la spesa necessaria, avevo già in mente che un giorno te l’avrei ricomprata. Non sarò mai in grado di ripagare quel debito, ma la me di quel momento sarebbe al settimo cielo nel vedere che sono riuscita a mantenere la promessa. Grazie di tutto, ti voglio bene.

Vedere il padre in lacrime non ha avuto alcun prezzo per sua figlia. Le immagini hanno fatto il giro del mondo attraverso i social network e hanno scaldato il cuore di migliaia di persone. Solo chi è genitore, sa quanto a volte i sacrifici per la propria famiglia possano essere difficili e sa quanto sia importante fare di tutto affinché le persone care abbiano ciò di cui hanno bisogno. E ciò vuol dire anche rinunciare alla cosa più cara pur di renderli felici.