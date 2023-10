Dopo tanta attesa e tanta paura, Carolina Marconi ha finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo. L’influencer aveva rivelato di una telefonata dell’oncologo, dopo gli ultimi controlli a cui si era sottoposta. Il medico aveva trovato una macchia al fegato.

Carolina si è sentita il mondo crollare addosso, terrorizzata dalla possibilità di dover iniziare un’altra battaglia, dopo quella contro il tumore al seno. Ha spiegato ai suoi numerosissimi seguaci, che avrebbe dovuto attendere gli esiti di ulteriori esami. Non ha nascosto la sua paura e la sua preoccupazione, ricevendo come sempre l’affetto di un incredibile numero di persone.

Poche ore fa, Carolina Marconi è tornata sui social, sorridente, per informare tutti della bellissima notizia ricevuta dai medici. La macchia al fegato individuata nell’ultima TAC, è un angioma benigno.

Buongiorno a tutti, scusatemi non sono sparita ma sono state 3 settimane vissute nell’agonia più totale, un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento. Ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose anche perché non volevo pensare al peggio. Ero terrorizzata. Ieri alle ore 20:55 circa Ale tornando dal supermercato mi guarda dritto negli occhi e dice che lo ha chiamato il prof Marazzi … “dimmi allora ..anzi non mi dire nulla.. no no.. dimmi dimmi ti prego ma a bassa voce …anzi dimmi tutto subito veloce ..mi sono chiusa le orecchie piangevo e ancora non sapevo la risposta, mi mancava il fiato …allora ?dimmi ? ….(Ale) non hai nullaaaaaaaaa, stai beneeeee, la macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno… sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia che mi ha sentito tutto il vicinato. Ho chiamato subito la mia famiglia ma non riuscivo a parlare dalla voce tremante ma solo per dire loro … sto bene.

La gioia infinita di Carolina Marconi

Carolina Marconi è scoppiata a piangere, lacrime di gioia. Per tre settimane, in attesa dei risultati, ha vissuto nella paura. Un medico che per telefono comunica che c’è qualcosa nel fegato, un incubo che si ripete. Ma per fortuna l’ex gieffina sta bene. Si tratta solo di un angioma benigno. E ha voluto comunicarlo a tutti coloro che le vogliono bene e che da anni la supportano. Tutti quelli che durante la sua battaglia non l’hanno mai abbandonata, inviandole ogni giorno amore e sostegno. E alla fine del suo lungo post, Carolina li ha voluti ringraziare, ancora una volta.

In una recente intervista, la Marconi ha lanciato un appello a tutte le donne, chiedendo loro di controllarsi periodicamente, perché la prevenzione è la cosa più importante. Si è poi rivolta a tutte quelle che hanno le protesi al seno, confessando la sua paura che le sue possano aver influito al tumore al seno. “Voi state ancora più attente”.