Pavin Smith è il ragazzo di una storia che è diventata virale sui social. A soli 21 anni, questo adolescente ha cambiato la vita dei suoi genitori.

Grazie al suo immenso talento, nonostante sia così giovane, Pavin Smith è riuscito a firmare un contratto con gli Arizona Diamondbacks della Major League Baseball.

Ha ricevuto un bonus di 5 milioni di dollari, ma invece di iniziare una vita di lussi e divertimenti, indovinate cosa ha fatto questo meraviglioso giocatore di Baseball?

Spesso aveva visto i sacrifici della sua mamma e del suo papà e li aveva sentiti parlare delle difficoltà economiche. Un mutuo sulle spalle, la spesa, le bollette. Nonostante tutto, non gli avevano mai fatto mancare nulla ed è proprio grazie ai loro sacrifici, se è diventato l’uomo realizzato di oggi. Così, non appena ha ricevuto i soldi, Pavin Smith ha estinto il mutuo dei suoi genitori.

La sorpresa di Pavin Smith per il giorno di Natale

Pavin ha voluto fare loro una sorpresa per il giorno di Natale. Durante la cena, ha consegnato una lettera alla sua mamma e al suo papà:

Grazie per avermi cresciuto in una grande casa piena di amore. Dopo tutti i sacrifici che avete fatto per portarmi dove sono, voglio che la nostra casa di famiglia sia vostra.

I due non sono riusciti a trattenere le lacrime. Il momento è stato ripreso in un video, che si è poi diffuso in tutto il mondo attraverso i social network. E non è difficile capire perché tante persone si siano volute complimentare con questo giovane.

Nonostante i 21 anni, questo ragazzo ha mostrato una maturità incredibile ed ha messo davanti ad ogni cosa il benessere dei suoi genitori. Perché lui sa i sacrifici che hanno fatto per permettergli di realizzarsi. Hanno rinunciato ad ogni cosa, per amore del proprio figlio.