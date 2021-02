Perché gli orientali utilizzano le bacchette per mangiare? Oggi vi sveliamo la risposta

Ecco le origini e i motivi per cui cinesi e giapponesi utilizzano le bacchette

Avrete sicuramente fatto caso a come, negli ultimi anni, siano sempre più diffusi nel nostro paese, e in generale in occidente, ristoranti cinesi e orientali. E l’oggetto del quale vogliamo cercare di sciogliere dei dubbi sulla sua funzionalità, sono le classiche bacchette. Le “posate” che si usano nei paesi dell’est e nei loro ristoranti, al posto delle nostre forchette e dei nostri coltelli.

Credit: Pixabay.com

La globalizzazione, negli ultimi decenni, ha fatto si che paesi lontanissimi geograficamente e culturalmente tra loro, si influenzassero a vicenda. L’oriente, grazie all’apertura dei numerosissimi ristoranti anche nel nostro paese, è praticamente entrato a far parte anche nella nostra quotidianità.

A chi non è mai capitato di andare a mangiare del sushi o altri piatti orientali, seduti nei tavoli dei loro ristoranti? Una differenza sostanziale che c’è tra i nostri locali ed i loro, è la mancanza di forchette e coltelli e la presenza, al loro posto, delle ormai famosissime bacchette.

Ma come mai loro utilizzano le bacchette? A questa domanda, c’è una risposta che affonda le proprie radici nelle millenaria storia dei paesi orientali. La loro nascita e la loro diffusione hanno origine da diverse leggende antichissime.

Le leggende sulla nascita delle bacchette

Credit: Pixabay.com

Tra le prime leggende c’è quella di Daji, che riporta al Re Zohwang. Il cuoco di corte gli aveva portato un piatto troppo rovente. Quell’errore gli fece rischiare addirittura una condanna a morte. Si racconta che Daji, per evitare che il Re si scottasse, sollevò il boccone con uno dei suoi spilloni decorativi e, soffiandoci sopra, portò il cibo ad una temperatura accettabile. Il Re rimase così colpito da quel gesto, che ne impose l’uso in tutta la corte.

Ce ne sono anche molte altre di leggende che raccontano la nascita di questi strumenti. Tutte hanno in comune un fattore, quello della temperatura del cibo. Le bacchette vengono utilizzate, quindi, per allontanare il calore dal cibo.

Credit: Pixabay.com

Le pietanze orientali vengono servite a tavola già suddivise in piccole porzioni. Rendendo quindi inutile la presenza a tavola di coltelli e le bacchette lo strumento perfetto per il loro consumo.

In molti trovano difficile utilizzarle. Il segreto è solo uno: fare molta pratica!