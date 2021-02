Perché i colli delle bottiglie non sono tutti uguali?

Tutti noi conosciamo e sappiamo in che cosa consiste il collo di una bottiglia. E certamente tutti sappiamo descriverne la forma. Ci sono alcuni aspetti, però, di cui non siete a conoscenza. Ad esempio, avete notate che le varie bottiglie presentano colli differenti? Siete riusciti a capire il motivo? Ebbene, scopriamo perché i colli delle bottiglie sono differenti.

La spiegazione dei colli delle bottiglie

Nel corso della vostra vita vi sarà sicuro capitato di bere della birra. Preferite le birre chiare o le scure? Mettendo da parte le preferenze del colore della birra, cerchiamo di comprendere il motivo di queste differenze. Per quanto riguarda le birre chiare e con poca schiuma, avrete sicuramente notate che queste sono racchiuse in bottiglie con colli lunghi e stretti.

Al contrario, le birre scure e con molta schiuma sono contenute in bottiglie che presentano colli più bassi. Quante volte vi sarete chiesti il perché? Ecco che ora tutte le vostre domande troveranno una risposta. Infatti, il collo lungo e stretto serve per impugnare la birra in modo da non scaldare la bevanda. Tutte le forme diverse delle bottiglie si evolvono in base ai vari processi che il liquido deve subire.