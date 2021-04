Tutti avrete notato, nei matrimoni, il particolare riguardo le damigelle e i loro vestiti. Sicuramente a nessuno di voi sarà sfuggito il fatto che le damigelle ai matrimoni vestono tutte uguali. Ma sapete che è questa una tradizione molto antica? Conosciamo il significato di questa usanza che si tramanda da anni.

I matrimoni sono senza dubbio uno degli eventi più emozionanti della vita di una coppia. Sin dall’inizio della sua organizzazione, ci si impegna affinché tutto sia perfetto per il grande giorno. Ogni particolare, ogni dettaglio deve stare al suo posto e tutto deve procedere secondo i piani. In particolar modo, gli abiti delle damigelle devono essere tutti uguali. Ma conoscete il significato di questa usanza?

Le damigelle ai matrimoni vestite con abiti uguali rappresentano un’antica tradizione con un significato molto particolare. Più precisamente, gli storici fanno risalire questa usanza ai tempi degli antichi romani e il significato che si nasconde dietro questo costume, senza dubbio, vi stupirà.

Ecco perché le damigelle ai matrimoni vestono tutte uguali

Gli antichi romani consideravano un’occasione felice come una sorta di calamita per le forze del male. Da qui la ragione per cui le damigelle della sposa dovevano vestire tutte uguali. Si trattava, infatti, di una sorta di mimetizzazione.

In questo modo sposa e damigelle tendevano a somigliarsi. Ciò contribuiva senza dubbio a rendere confusi gli spiriti malvagi o gli ex amanti gelosi, mettendo la sposa in salvo. Si trattava, quindi, di una sorta di diversivo per confondere coloro che avrebbero voluto rovinare il grande giorno.

Dunque si tratta di un vero e proprio diversivo pensato per mettere al sicuro la sposa. Tuttavia, con il passare degli anni, le spose cominciarono a vestirsi in maniera più elaborata rispetto alle damigelle. Nonostante ciò, è rimasta la tradizione delle damigelle vestite uguali ai matrimoni, usanza che ancora oggi si propaga imperterrita.