Perché le mutandine da donna hanno dei fiocchi cuciti sopra?

Tutte avrete notato la presenza, a livello degli slip femminili, di un fiocchetto cucito al centro dell’indumento. É questo un piccolo ornamento a cui noi donne siamo abituate ma che fa parte di uno dei tanti segreti dell’intimo femminile. Infatti, dovete sapere che i fiocchetti cuciti a livello degli slip femminili non hanno solamente una funzione estetica ma sono presenti per un motivo funzionale.

Sapete qual è la funzione dei fiocchi cuciti al centro degli slip femminili? Dovete sapete che è la presenza di questo ornamento è una tradizione molto antica che risale al Medioevo. Ma nonostante il fiocchetto affonda le proprie radici nel Medioevo, oggi questa tradizione fa parte ancora della nostra cultura ma con una funzione completamente diversa.

I segreti del fiocco cucito negli slip femminili

Infatti, anche se ai giorni nostri la presenza del fiocco negli slip femminili è legata al fatto di essere un ornamento carino e femminile, all’inizio della sua comparsa la sua funzione era del tutto diversa. Lo scopo del fiocco, infatti, era quello di aiutare le donne a vestirsi al buio.

Dunque il fiocchetto risale ai tempi in cui l’intimo femminile era tenuto in posizione da un nastro. E proprio il fiocco rappresentava una sorta di gancio che aveva lo scopo di far poggiare il peso delle mutande.

Ebbene, ecco svelato il mistero di uno dei tanti segreti dell’intimo femminile. Infatti, anche se il fiocchetto presente nelle mutande nasce per una necessità da parte delle donne, la sua presenza oggi è stata mantenuta anche se con una funzione completamente diversa. Infatti, rappresenta, ai giorni d’oggi, un ornamento che abbellisce notevolmente l’intimo femminile.

Dunque ogni volta che acquisterete uno slip su cui è presente un piccolo fiocchetto, ricordate che è questo un ornamento che affonda le sue radici nell’antichissimo Medioevo e che quindi si presenta come un pezzo di storia. Qualsiasi tipo di slip acquisterete, in alcuni ci sarà sempre un fiocchetto che vi ricorderà la sua funzione originaria.