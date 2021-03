Perché non dovresti fare pipì subito dopo aver bevuto la prima birra

Amanti della birra, udite. Chiunque ami questa bevanda sicuramente conoscerà la sua regola fondamentale. Mai andare in bagno dopo aver bevuto la birra. Infatti, la leggenda vuole che il bevitore di birra non vada alla toilette dopo aver bevuto questa bevanda. Ma quale sarà il motivo di questa particolare regola? La scienza ce lo spiega.

Innanzitutto, bisogna sottolineare che la birra stimola maggiormente la minzione rispetto all’acqua. Dunque, se vi è capitato di dover andare in bagno dopo una bevuta di birra in compagnia è del tutto normale. Ma perché, bevendo birra in una quantità uguale a quell’acqua, siamo soliti andare in bagno?

Dietro questa particolarità c’è una spiegazione del tutto scientifica. Infatti, l’alcol presente nella birra stimola la soppressione di un ormone, l’ADH, l’ormone antidiuretico. Funzione dell’ADH è quella di far trattenere all’organismo i fluidi più a lungo. Inoltre, grazie a questo ormone l’organismo può assorbire alcune sostanze utili presenti nei fluidi.

Dunque, quando è presente nel nostro organismo l’ormone antidiuretico i contenuti dei fluidi vengono riassorbiti per cui la quantità di urina che arriva alla vescica è minore. Tuttavia, però, dopo aver bevuto più di un bicchiere di birra è normale che abbiate la necessità di andare in bagno.

Infatti, ci vuole un po’ di tempo affinché l’alcol sopprima l’ormone ADH e quindi dopo aver bevuto birra è normale che vi venga un’improvvisa voglia di andare in bagno. Oltre all’alcol, anche l’acido carbonico contribuisce in maniera notevole alla minzione. Infatti, l’acido carbonico causa iperattività nella vescica, fenomeno associato spesso con l’incontinenza.

Dunque, gli effetti dell’ormone anti diuretico e dell’acido carbonico spiegano perché una maggiore quantità di birra equivalga ad una maggiore minzione, e quindi a più pipì. Ma perché dopo una bevuta di birra e dopo la prima minzione si ha necessità continua di andare in bagno? Quando si trattiene l’urina il corpo si abitua alla sensazione e quindi non si percepisce il senso della vescica piena. Tuttavia, però, dopo la prima minzione, il cervello si abitua alla sensazione di vescica libera e manderà dei segnali ogni volta che si riempirà.