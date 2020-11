Perché non ricordiamo i nomi delle persone che ci presentano?

Vi sarà capitato almeno una volta nella vita di sentivi in imbarazzo per questo. Scopriamo cosa accade, perché non ricordiamo i nomi delle persone

Perché non ricordiamo i nomi delle persone che si presentano per la prima volta – per esempio a una festa – oppure delle persone conosciute nel passato?

Ci sarebbero delle spiegazioni legate alla psicologia e non solo, che chiariscono come mai qualche volta siamo incapaci di memorizzare.

La persona non ha un’importanza rilevante per te

Alcuni esperti sostengono che le persone non ricordano il nome di una persona subito dopo che quest’ultima si è presentata perché non ha un’importanza particolare nella nostra vita.

In effetti, il nome dell’amico di un amico o di una qualsiasi persona con la quale non avremo rapporti futuri, non sono significative per noi.

Dunque, perché non ricordiamo i nomi? Come ci raccontano gli esperti, i nomi li ricordiamo solo se abbiamo una buona ragione per farlo.

Stessa cosa vale per i nomi delle persone che abbiamo conosciuto tempi addietro.

Se ripensiamo alle persone che hanno cambiato la nostra vita nel passato, come qualcuno di cui vi siete innamorate, sicuramente avrete stampato nella vostra memoria il suo nome fin da subito e lo ricorderete ancora.

Ciò accade semplicemente perché erano importanti per voi.

Non hai dormito abbastanza

La privazione del sonno può mettere a dura prova la memoria, quindi se vi è capitato di dimenticare cose – nomi inclusi – questo potrebbe essere il vostro problema.

Gli esperti, non a caso, raccomandano di dormire dalle sette alle otto ore ogni notte, per vivere meglio, contrastare l’invecchiamento ma anche la perdita di memoria.

Il sonno non solo ci aiuta a organizzare e consolidare le informazioni e a depositare queste ultime nelle nostre banche della memoria.

Dormire ci aiuta anche a essere lucidi e concentrati durante il giorno. Senza abbastanza sonno, è probabile che molte informazioni presenti o passate, come i nomi delle persone, vengano accantonate.

Non eri concentrata sulla persona

Perché non ricordiamo i nomi delle persone che si presentano a noi per la prima volta?

Anche se non te ne sei resa conto, probabilmente non prestavi attenzione alla persona stessa, mentre la guardavi, stringevi la mano e sorridevi.

Quindi, non stavi effettivamente ascoltando ciò che ti veniva detto in quel momento, dunque il nome.

In questi casi, come confermano alcuni psicologi, prevalgono i sensi visivi sui nostri sensi uditivi.

Anche se avete sentito il nome , quest’ultimo non si è impegnato nella memoria allo stesso modo di come hanno fatto i tratti fisici della persona, come viso, altezza e corporatura.

Il tuo cervello era troppo occupato

Un altro motivo che spiegherebbe perché non ricordiamo i nomi sta nella capacità della nostra mente di ricevere nuove informazioni.

Al nostro cervello può capitare, infatti, di saturare lo spazio a disposizione per la memoria.

Veniamo dunque distratti dalle nostre riserve di memoria quando abbiamo troppe cose in mente.

Di conseguenza, anche il semplice nome di una persona potrebbe non avere spazio nella nostra mente e dunque non essere memorizzato.

Il nome della persona era troppo comune

Quante persone conosci che hanno lo stesso identico nome? Se la risposta è molte, non c’è da meravigliarsi se non ricordi il nome di una persona che si chiama come tante altre.

Questo motivo è legato al fatto dell’importanza per noi. Se conosciamo tantissime persone che si chiamano, ad esempio, Martina, questo nome perde di valore per noi.

I nomi di persona non hanno dei sinonimi

Abbiamo tutti vissuto l’esperienza di una parola che sembra penzolare sulla punta della lingua, ma non ci viene in mente.

Quando non ricordiamo una parola specifica, che vogliamo usare, possiamo fortunatamente recuperarla utilizzando dei sinonimi, anche se hanno un significato leggermente diverso.

Questo esercizio non si può praticare con i nomi di persona, che invece non hanno sinonimi.

Non essendoci dei sostituti al nome, diventa più difficile riuscire a recuperare la memoria di quest’ultimo.

La persona che si è presentata non ti piaceva a pelle

Se hai dimenticato subito il nome di qualcuno che si è appena presentato, ciò potrebbe dipendere da una questione di sensazione personale verso quella stessa persona.

Se quest’ultima non ci piace a pelle, se ci sembra antipatica per esempio, è probabile che non ricorderemo il suo nome.

Questa spiegazione risponderebbe anche alla domanda perché non ricordiamo i nomi di persone con le quali abbiamo vissuto esperienze nel passato.

Il meccanismo ha a che fare con il nostro super-io, per cui a nostra mente inconscia fa si che il nostro cervello consideri quel nome come di un nostro nemico, quindi da dimenticare.

Eri ansiosa o troppo stressata in quel momento

Come spiegano gli esperti, disagi a livello mentale come ansia ed eccessivo stress possono mettere a dura prova la memoria, rendendo molto difficile ricordare i nomi.

Se ti senti estremamente ansiosa quando incontri qualcuno, la maggior parte del tuo cervello si concentrerà sul tuo disagio invece che su cosa sta dicendo la persona di fronte a te.

Non hai dato una possibilità al tuo cervello di memorizzare

Perché non ricordiamo i nomi delle persone che incontriamo sempre, come il nostro vicino di casa?

Vi sarà capitato di incontrare ad esempio il vostro coinquilino e di avere un vuoto sul suo nome lì per lì e poi ricordare qualche minuto dopo come si chiama.

Molte volte non riusciamo a ricordare immediatamente il nome di una persona, ma dopo un minuto sì.

Questo perché è eccessiva la velocità con cui accediamo alle informazioni memorizzate nel cervello.

Il tempo dell’incontro con la persona non è sufficiente alla nostra mente per recuperare il suo nome dalla memoria.

Come abbiamo compreso, il cervello di ogni persona ha una o più lacune di memoria che sono del tutto normali.

Tuttavia, possiamo evitare di dimenticare il nome delle persone, con alcuni trucchi.

Ci sono diversi giochi di consapevolezza da provare, quando si cerca di ricordare un nome, come spiegano gli esperti.

Possiamo, ad esempio, creare associazioni visive.

Se si presenta a te una persona che si chiama Carla, guardala bene e associa nella tua mente quest’ultima a un’altra Carla che conosci.

Piccoli giochi mentali come questi possono allenare la nostra memoria dei nomi propri.

Detto questo, ci sono anche altri motivi i per cui potresti non essere in grado di ricordare i nomi, come problemi di salute o l’uso di farmaci.