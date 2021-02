Perché non si regalano le perle? Vi sveliamo il loro linguaggio segreto

Tra tutti i gioielli esistenti, le perle rappresentano un classico e sono le gemme più amate dall’uomo. Il loro significato simbolico fa sì che questo gioiello venga regalato in occasione di cerimonie religiose come battesimi, comunioni e matrimoni. Ma attenzione, non tutti sanno che le perle hanno un linguaggio segreto. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere prima di acquistare questo importante oggetto prezioso.

Le perle rappresentano il gioiello per eccellenza. La loro storia è antichissima e nel tempo le hanno amate anche i più grandi personaggi che hanno fatto la storia. Da Cleopatra, al Re Sole, a Vermeer che le ha immortalate nella sua opera ‘La ragazza con il turbante’, le perle sono state il gioiello più desiderato dai personaggi che hanno fatto la storia del mondo.

Simbolo di purezza, infinito e prosperità, sono principalmente le occasioni di cerimonie religiose quelle in cui le perle vengono regalate. Tuttavia, questi gioielli presentano un linguaggio segreto che prevede di conoscere delle piccole regole prima di acquistarle. Vediamole insieme.

Le perle: il gioiello che nasconde un linguaggio speciale

Le perle rappresentano il gioiello per eccellenza ma non tutti sanno che hanno un linguaggio molto particolare. Ad esempio, i fili di perle nascondono una tradizione molto peculiare riguardante l’età. Un solo filo, leggero e discreto, mette in risalto la fase dei 18 anni. A 30 anni i fili delle perle raddoppiano, fino ad arrivare a 60 anni in cui triplicano.

Tutto ciò per sottolineare la maturità di quell’età. Se avete deciso di regalare le perle per un’occasione particolare, dovreste far attenzione alla scelta della lunghezza e del diametro che dipende soprattutto dall’età.

Per il primo filo, si consiglia di scegliere perle di 7 mm di diametro. Per i 30 anni si preferiscono perle con un diametro che varia tra i 7 e 9 mm. Giunte ai 60 anni si possono scegliere perle più importanti, con oltre 9 mm di diametro. Per quanto riguarda il colore, forse non tutti sanno che le perle hanno una varietà di colori. Dal bianco, al rosa all’argento possono essere portare insieme ad un fermaglio per esaltare la loro bellezza.

Infine, se avete intenzione di regalare per un’occasione speciale delle perle, ricordate di scegliere sempre un numero pari del gioiello. Infatti, secondo un’antica tradizione le perle rappresentano le lacrime. Dunque, scegliendo un numero pari di esse si tende ad esorcizzare la sfortuna a cui vengono associate.